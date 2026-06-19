Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 bàn chiến lược AI

Chiều 19.6, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới", thu hút đông đảo lãnh đạo cơ quan báo chí, chuyên gia truyền thông, nhà quản lý và người làm báo trên cả nước tham dự.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trình bày tham luận ẢNH: HẢI TRẦN

Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, đồng thời được xem là diễn đàn nghề nghiệp lớn nhất năm của giới báo chí Việt Nam.

Trong tham luận khai mạc "Phát triển báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo", ông Lê Quốc Minh, ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với ngành truyền thông toàn cầu, từ quy trình sản xuất nội dung, phân phối thông tin đến mô hình vận hành tòa soạn.



Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 thu hút đông đảo lãnh đạo cơ quan báo chí, chuyên gia truyền thông, nhà quản lý và người làm báo trên cả nước tham dự ẢNH: HẢI TRẦN

Theo ông Minh, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là ứng dụng AI mà còn là khả năng làm chủ công nghệ, tái cấu trúc tòa soạn, xây dựng nguồn nhân lực mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của báo chí trong môi trường truyền thông số.

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20.6 với 11 phiên làm việc, gồm 2 phiên toàn thể và 9 phiên chuyên đề.

Đặc biệt, nhiều chủ đề đang nhận được sự quan tâm lớn của giới báo chí sẽ được đưa ra thảo luận như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; phát triển kinh tế báo chí; bản quyền báo chí trong thời đại AI; quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tòa soạn; truyền thông chính sách và chiến lược tự chủ của cơ quan báo chí.

Được tổ chức thường niên từ năm 2024, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là không gian kết nối trí tuệ, nơi các nhà báo, chuyên gia và nhà quản lý cùng tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề cốt lõi của báo chí hiện đại.



Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, diễn đàn được kỳ vọng sẽ góp phần định hình hướng phát triển của báo chí Việt Nam trong giai đoạn mới, hướng tới nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và làm chủ công nghệ.