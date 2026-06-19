Khai mạc Hội Báo toàn quốc: Tiên phong trong kỷ nguyên mới

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đánh giá báo chí nước nhà đã chuyển mình mạnh mẽ, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, cùng ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, thăm gian trưng bày Báo Thanh Niên tại Hội Báo toàn quốc năm 2026 ẢNH: LƯU QUANG PHỔ

Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đề nghị báo chí phải giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, đi đầu đưa các nghị quyết chiến lược vào đời sống. Người làm báo cần bứt phá, làm chủ công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn dắt dư luận.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, công nghệ chỉ là công cụ, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo. Báo chí phải kiên định phương châm "nội dung là cốt lõi", giữ vững đạo đức nghề nghiệp, kiên quyết chống tiêu cực và tuyệt đối không để thương mại hóa làm mờ nhạt thiên chức cách mạng.

Ông Trịnh Văn Quyết (giữa), Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, tới dự khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026

ẢNH: TUẤN MINH

Để thực hiện sứ mệnh đó, theo ông Trịnh Văn Quyết, các cơ quan báo chí cần đổi mới quản trị, giải bài toán kinh tế nhằm đảm bảo nguồn lực cho đội ngũ yên tâm cống hiến.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư tin tưởng báo chí sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, đồng hành cùng đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu lịch sử. Ông nhấn mạnh, một nền báo chí bản lĩnh, khát vọng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng niềm tin xã hội và đưa đất nước vươn mình.

Tiếp nối tinh thần đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV. Đây là giai đoạn bước ngoặt khi giới báo chí vừa kế thừa một thế kỷ truyền thống vẻ vang, vừa phải chủ động bứt phá đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Lê Quốc Minh, chủ đề của hội báo năm nay đã khẳng định ba sứ mệnh cốt lõi của người làm báo: tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; không ngừng đổi mới sáng tạo; và nâng cao trách nhiệm xã hội. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, hội báo là bức tranh toàn cảnh sống động, là diễn đàn giao lưu mở và là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với đông đảo công chúng từ mọi miền Tổ quốc.

Dưới góc độ địa phương đăng cai, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định những thành tựu của thành phố luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí truyền thông trên cả nước. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại hàng đầu khu vực, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của báo chí.

Các đại biểu nhấn nút chính thức khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Hội Báo toàn quốc 2026 do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL cùng TP.Hải Phòng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư. Sự kiện quy tụ 66 đơn vị với tổng số 87 gian trưng bày được thiết kế hiện đại, mở rộng khả năng tương tác với công chúng.



Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là khu trưng bày trung tâm do Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực hiện, sử dụng công nghệ trình chiếu hiện đại để tái hiện hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai của nền báo chí nước nhà. Cùng đó là không gian trưng bày chuyên đề ngoài trời dài gần 150 m mang chủ đề "Báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam", và không gian đặc sắc của đơn vị chủ nhà mang thông điệp "Hải Phòng - Hội tụ và Tỏa sáng".

Các đại biểu và khách mời tham quan các gian trưng bày tại hội báo ẢNH: TUẤN MINH

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Diễn đàn Báo chí toàn quốc với 11 phiên thảo luận chuyên sâu về các vấn đề nóng. Đặc biệt, chuỗi hoạt động phong phú, tiêu biểu là Cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo quốc tế đến từ Lào, Thái Lan, Campuchia, hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ hội báo đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả thực tiễn.

Đây là sự kiện lớn nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.