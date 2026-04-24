Đại hội Liên chi hội Báo Thanh Niên: Lan tỏa trách nhiệm xã hội của người làm báo

Chiều 24.4, Đại hội Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức tại tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM). Tham dự đại hội có nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; nhà báo Đào Kim Phú, Trưởng văn phòng đại diện Hội Nhà báo VN tại TP.HCM.

Đại hội Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên diễn ra chiều 24.4 ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu khai mạc đại hội, nhà báo Trần Việt Hưng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Liên chi hội Báo Thanh Niên nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho biết nhiệm kỳ qua là giai đoạn nhiều biến động, từ đại dịch Covid-19 đến làn sóng chuyển đổi số, AI làm thay đổi cách làm báo.

Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm, Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên đã đồng tâm hiệp lực hoàn thành tốt vai trò, là nơi rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên.

Nhà báo Trần Việt Hưng phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Với 173 hội viên trên cả nước, đội ngũ phóng viên Thanh Niên không chỉ tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng mà còn để lại dấu ấn qua các hoạt động xã hội, thiện nguyện, đúng với tinh thần của tờ báo: "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy".

Báo Thanh Niên khẳng định bản lĩnh, lan tỏa trách nhiệm xã hội

Phát biểu tại đại hội, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhận xét các hội viên Báo Thanh Niên đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội cao.

Nhiều tác phẩm báo chí giá trị, trong đó có tác phẩm đạt giải cao như Giải báo chí quốc gia, Búa liềm vàng, Diên Hồng… đã góp phần tích cực vào công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời nhiệm vụ chính trị, đời sống kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, và luôn đồng hành sâu sát cùng sự phát triển của đất nước.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận xét các hội viên Báo Thanh Niên đã giữ đạo đức nghề nghiệp, dấn thân và trách nhiệm xã hội ẢNH: NHẬT THỊNH

"Một dấu ấn đậm nét là các chương trình xã hội - từ thiện được triển khai chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh người làm báo giàu trách nhiệm và nhân ái", nhà báo Trần Trọng Dũng đánh giá.

Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm đối với Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên. Trước hết, Liên chi hội cần tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, gắn việc học nghị quyết với làm theo nghị quyết có kết quả, bảo đảm đạo đức nghề nghiệp người làm báo chí cách mạng Việt Nam.

Về nội dung, cần đầu tư các tuyến bài điều tra, phân tích chuyên sâu, bám sát thực tiễn, hướng đến độc giả trẻ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển báo chí đa phương tiện, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng nội dung thông tin một cách toàn diện.

Nhà báo Trần Trọng Dũng tặng hoa của Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Về đội ngũ, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ cả về chuyên môn và đạo đức, xây dựng môi trường khuyến khích sáng tạo, nâng cao đời sống hội viên để gắn bó lâu dài với nghề báo.

Cùng với đó, nhà báo Trần Trọng Dũng yêu cầu Liên chi hội cần phát huy vai trò tổ chức Hội, quan tâm đời sống hội viên, đẩy mạnh hoạt động xã hội, thiện nguyện, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật Báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Nâng tầm chất lượng và bản lĩnh người làm Báo Thanh Niên

Tại đại hội, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên ghi nhận Liên chi hội đã làm tốt vai trò cầu nối, thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chương trình hành động và quy định đạo đức nghề nghiệp của Hội Nhà báo Việt Nam đến từng hội viên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên yêu cầu Liên chi hội cần đột phá chất lượng tác phẩm ẢNH: NHẬT THỊNH

Tổng biên tập Báo Thanh Niên biểu dương các hội viên giỏi chuyên môn của báo đã đạt những giải thưởng báo chí danh giá. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ, những cây cầu an sinh hàng tỉ đồng do hội viên kết nối, thực hiện tại nhiều địa phương; những giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời (kêu gọi ủng hộ hơn 750 triệu đồng giúp trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19); xây nhà nhân ái, tặng quà người yếu thế, trẻ em khó khăn... là minh chứng rõ nét cho tinh thần nhân ái của người làm Báo Thanh Niên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đề nghị Liên chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI; yêu cầu 100% phóng viên, biên tập viên được đào tạo công nghệ mới, đồng thời đổi mới tư duy làm báo phù hợp xu hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.



Song song đó, nâng cao đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, xem đây là "bộ lọc" quan trọng trong bối cảnh thông tin thật - giả đan xen và có xu hướng phức tạp.

Đảng ủy - Ban Biên tập Báo Thanh Niên chúc mừng đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Về chuyên môn, Liên chi hội cần đột phá chất lượng tác phẩm báo chí, chủ động triển khai các tuyến bài điều tra, phóng sự chuyên sâu, phấn đấu có tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia hằng năm; đồng thời, chủ động "đặt hàng" hội viên trực thuộc các tuyến bài điều tra, phóng sự chất lượng cao.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò trong các hoạt động xã hội, thiện nguyện, thực hiện các công trình phúc lợi, lan tỏa tinh thần Thanh Niên hướng về cộng đồng.



Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cam kết tạo điều kiện đầy đủ về cơ chế, nguồn lực, đồng thời tin tưởng đội ngũ hội viên sẽ đưa Liên chi hội phát triển lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Đại hội lắng nghe đại diện các Chi hội nhà báo trình bày tham luận ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên chi hội khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 11 thành viên và Ban Kiểm tra khóa IV với 3 thành viên; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII.



Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội ẢNH: NHẬT THỊNH