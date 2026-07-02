Ngày đầu AEON Đà Nẵng mở cửa, người dân bức xúc vì kẹt xe trước hầm chui

Bức xúc vì kẹt xe cục bộ nhiều giờ

AEON Đà Nẵng Thanh Khê (phường Thanh Khê, Đà Nẵng) vừa mở cửa thu hút rất đông người dân đến tham quan, mua sắm. Tuy nhiên, lượng phương tiện tăng đột biến cùng phương án tổ chức giao thông tại khu vực trước trung tâm đã khiến nút giao hầm chui Điện Biên Phủ nhiều thời điểm rơi vào cảnh kẹt xe cục bộ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ khoảng 15 giờ đến 18 giờ chiều 1.7, dòng xe nối đuôi kéo dài trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ phường Hải Châu về phường Thanh Khê. Nhiều ô tô, xe máy gần như đứng yên từng đợt trước cửa AEON Đà Nẵng Thanh Khê và khu vực đầu hầm chui Điện Biên Phủ.

Phương tiện ùn ứ kéo dài tại khu vực hầm chui Điện Biên Phủ trước AEON Đà Nẵng Thanh Khê vào chiều 1.7 ẢNH: HUY ĐẠT

Đặc biệt, các phương tiện lưu thông theo hướng Điện Biên Phủ về nút giao Lê Độ - Nguyễn Tri Phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không ít người điều khiển phương tiện phải chờ nhiều chu kỳ đèn tín hiệu vẫn không thể thoát khỏi điểm ùn tắc.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến ùn ứ là do lượng ô tô từ khu vực đón khách của AEON Đà Nẵng Thanh Khê liên tục nhập vào làn đường Điện Biên Phủ ngay sát khu vực đèn tín hiệu giao thông, tạo điểm giao cắt với dòng phương tiện đang lưu thông.

Người dân địa phương cho rằng ô tô từ khu vực đón khách của AEON Đà Nẵng Thanh Khê nhập làn vào đường Điện Biên Phủ là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc cục bộ

ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Đặng Thanh Long (trú phường An Khê, Đà Nẵng) cho biết ông thường xuyên lưu thông trên tuyến Điện Biên Phủ - Lê Độ nhưng hiếm khi gặp cảnh ùn tắc kéo dài như chiều 1.7.

"Hướng đi từ đường Điện Biên Phủ qua đường Nguyễn Tri Phương, Lê Độ bao năm nay có kẹt xe đâu. Hiện nay xe ô tô từ AEON Đà Nẵng Thanh Khê ra vào nhập vào làn đường Điện Biên Phủ gần cột tín hiệu giao thông như vậy là không hợp lý, gây kẹt xe. Chưa nói xe nhập làn ngang kiểu đó rất nguy hiểm cho xe máy đi sát lề đường", ông Long bức xúc.

Theo ông Long, nếu lượng khách tiếp tục tăng vào các ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, tình trạng ùn tắc có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn nếu phương án tổ chức giao thông không được điều chỉnh kịp thời.

Xe từ khu vực AEON Đà Nẵng Thanh Khê liên tục nhập làn khiến dòng phương tiện trên đường Điện Biên Phủ đi đường Nguyễn Tri Phương, Lê Độ kẹt cục bộ, di chuyển khó khăn ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, chị Trần Thị Minh Anh (trú phường Cẩm Lệ) cho biết chiều 1.7 chị chở người thân từ Bệnh viện C Đà Nẵng về nhà. Khi lưu thông theo hướng đường Hải Phòng ra đường Điện Biên Phủ thì được hướng dẫn đi đường khác, xe của gia đình gần như không thể di chuyển khi đến trước AEON Đà Nẵng Thanh Khê.

"Hướng đi về đường Nguyễn Tri Phương rất gần nhưng xe chúng tôi phải đi thẳng lên Điện Biên Phủ rất xa mới vòng ngược lại để chạy về nhà, chở người bệnh đi rất bất tiện. Đây mới là ngày thứ, không biết cuối tuần thì giao thông ở đây sẽ như thế nào nữa. Tôi đề nghị địa phương xem lại phương án giao thông ở đây để người dân đi lại thuận lợi", bà Hoa nói.

Không ít người dân cũng cho rằng việc các phương tiện từ khu vực trung tâm thương mại liên tục nhập dòng ngay trước nút giao có đèn tín hiệu đã làm giảm khả năng thoát xe của toàn bộ nút giao, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Ô tô sau khi vào khu vực đón khách của AEON Đà Nẵng Thanh Khê, xếp hàng nhập làn gây áp lực lên đường Điện Biên Phủ ẢNH: HUY ĐẠT

Chính quyền sẽ theo dõi, đề xuất điều chỉnh

Chiều 1.7, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Tường Vân, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trước AEON Đà Nẵng Thanh Khê và khu vực đầu hầm chui Điện Biên Phủ.

Theo bà Vân, ngay khi ghi nhận tình trạng phương tiện ùn ứ, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phối hợp điều tiết giao thông, đồng thời theo dõi diễn biến thực tế trong ngày đầu trung tâm thương mại đi vào hoạt động.

Hiện UBND phường Thanh Khê đã giao Công an phường Thanh Khê phối hợp lực lượng của AEON Đà Nẵng Thanh Khê túc trực điều tiết phương tiện qua nút giao.

Dù lực lượng chức năng tích cực điều tiết, giao thông trước AEON Đà Nẵng Thanh Khê vẫn ùn ứ trong nhiều giờ ẢNH: HUY ĐẠT

"Ngày đầu hoạt động nên giao thông qua đoạn AEON Đà Nẵng Thanh Khê xảy ra tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, địa phương sẽ theo dõi tình trạng kẹt xe tại đây, và sẽ có những đề xuất đến Sở Xây dựng để đưa ra phương án hợp lý đối với phương tiện di chuyển từ AEON Đà Nẵng Thanh Khê ra nút hầm chui Điện Biên Phủ", bà Vân nói.

Trong suốt giờ cao điểm chiều 1.7, giao thông qua khu vực đầu hầm chui Điện Biên Phủ gần như bị "tê liệt". Lực lượng CSGT cùng công an phường liên tục phân luồng, hướng dẫn phương tiện nhưng lượng xe đổ về khu vực này quá lớn khiến tình trạng ùn ứ kéo dài.

Dòng phương tiện ken đặc trước hầm chui Điện Biên Phủ khiến nhiều người dân phải thay đổi lộ trình di chuyển. Người dân kiến nghị sớm điều chỉnh phương án tổ chức giao thông sau khi xảy ra ùn tắc trước AEON Đà Nẵng Thanh Khê ẢNH: HUY ĐẠT

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Đội 1, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết ngay từ sáng 1.7, đơn vị đã ghi nhận tình trạng ùn tắc tại nút giao hầm chui Điện Biên Phủ sau khi AEON Đà Nẵng Thanh Khê mở cửa đón khách.

Lực lượng CSGT đã nhanh chóng bố trí cán bộ có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

"Tuy nhiên khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ điều tiết, điều hướng phương tiện di chuyển qua đường Lê Độ hay rẽ trái về đường Nguyễn Tri Phương phải chạy thẳng qua hầm chui đi thẳng lên Điện Biên Phủ cho đến nút giao Hà Huy Tập mới được quay đầu lại như vậy khiến nhiều chủ phương tiện tỏ ra khó chịu. Quả thật điều phối như vậy giải quyết kẹt xe nhưng làm thay đổi lộ trình phương tiện rất xa, rất bất tiện", đại diện Đội 1, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng nhận định.

Kẹt xe kéo dài trước AEON Đà Nẵng Thanh Khê vào chiều 1.7, nhiều người phải chôn chân dưới mưa chờ dòng phương tiện nhích từng mét qua khu vực đầu hầm chui Điện Biên Phủ để hướng về đường Nguyễn Tri Phương, Lê Độ ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến hơn 18 giờ ngày 1.7, khu vực trước AEON Đà Nẵng Thanh Khê vẫn ken đặc phương tiện. Trong cơn mưa giờ cao điểm, ô tô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng mét qua đầu hầm chui Điện Biên Phủ, nhiều người phải đội mưa chờ hàng chục phút mới thoát khỏi điểm ùn tắc.

Trước thực trạng này, người dân mong cơ quan chức năng sớm rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông để vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của khách đến trung tâm thương mại, vừa bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt trên tuyến Điện Biên Phủ - một trong những trục giao thông huyết mạch của thành phố Đà Nẵng.