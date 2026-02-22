Trở lại miền Nam sau tết, nhiều tài xế 'mắc kẹt' ở cửa ngõ Đà Nẵng

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng phương tiện tăng đột biến khiến tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (qua địa phận TP.Đà Nẵng) rơi vào tình trạng quá tải, ùn ứ kéo dài.

Theo ghi nhận PV Thanh Niên từ chiều 21.2 (mùng 5 tết) đến sáng 22.2 (mùng 6 tết), khu vực lối ra đoạn cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xảy ra ùn ứ kéo dài. Dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút, có thời điểm kéo dài nhiều km.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn qua xã Bà Nà, TP.Đà Nẵng) ùn ứ phương tiện kéo dài hàng km ở hướng di chuyển từ bắc vào nam ẢNH: H.Đ

Lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tăng cường túc trực, phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm ùn ứ. Tuy nhiên, kẹt xe vẫn kéo dài do lưu lượng phương tiện từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung đổ dồn về cửa ngõ phía nam Đà Nẵng để vào miền Nam tăng cao sau kỳ nghỉ tết.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, khu vực ngã tư nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang triển khai thi công công trình kết nối với quốc lộ 14B, khiến mặt đường bị thu hẹp và các phương tiện di chuyển chậm, dẫn đến ùn ứ cục bộ. Lực lượng CSGT Trạm cửa ô Hòa Nhơn đã bố trí cán bộ túc trực thường xuyên để phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế kẹt xe kéo dài.

Các phương tiện ra khỏi cao tốc La Sơn - Túy Loan bị "chôn chân" ngay nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ẢNH: H.Đ

Anh Nguyễn Thanh Hạnh (quê Nghệ An) điều khiển ô tô cá nhân chở gia đình vào TP.Nha Trang làm việc sau tết cho biết, anh đến khu vực nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lúc 16 giờ ngày 21.2 nhưng phải mất vài tiếng đồng hồ mới thoát được khỏi điểm ùn ứ.

"Gia đình tôi dự tính chiều tối 21.2 có mặt ở Quảng Ngãi để nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình nhưng do kẹt xe quá lâu nên toàn bộ lịch trình bị chậm lại đến khuya. Trẻ nhỏ cũng mệt mỏi vì kẹt xe”, anh Hạnh chia sẻ.

Dòng phương tiện kẹt cứng cả 2 chiều ở nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ẢNH: H.Đ

Lực lượng CSGT Trạm cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) túc trực điều tiết giao thông tại các điểm ùn tắc ở cửa ngõ TP.Đà Nẵng ẢNH: H.Đ

Tương tự, anh Trần Minh Thảo (quê tỉnh Quảng Trị) cho biết, gia đình di chuyển vào phường Tam Kỳ (phía nam TP.Đà Nẵng) để kịp thăm họ hàng vào tối 21.2. Tuy nhiên, nhận được tin cao tốc La Sơn - Túy Loan bị ùn ứ nên gia đình quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở trung tâm TP.Đà Nẵng để sáng sớm hôm sau tiếp tục hành trình.

Nút giao cao tốc qua địa bàn TP.Đà Nẵng quá tải trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Theo ghi nhận, phần lớn phương tiện ùn ứ là ô tô cá nhân và xe khách quay trở lại các tỉnh, thành phía nam sau kỳ nghỉ tết. Nhiều tài xế tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ đợi kéo dài trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Khu vực ngã tư nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thi công công trình kết nối với quốc lộ 14B khiến mặt đường thu hẹp, phương tiện di chuyển chậm và xảy ra ùn ứ cục bộ ẢNH: H.Đ

Dự báo hôm nay (22.2), lưu lượng phương tiện qua các tuyến cao tốc khu vực miền Trung vẫn tiếp tục ở mức cao khi người dân kết thúc kỳ nghỉ tết, quay lại làm việc, học tập. CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, sẽ tiếp tục phân công lực lượng túc trực để điều tiết phương tiện tại các điểm ùn ứ.