Dự án cảng Tiên Sa giai đoạn 2 vướng nhiều sai sót về đầu tư, đất đai

Ngày 27.6, Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình triển khai dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2, qua đó chỉ ra hàng loạt thiếu sót của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo kết luận thanh tra, dự án được triển khai tại phường Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng), do Công ty CP Cảng Đà Nẵng làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.069 tỉ đồng. Trong đó, vốn tự có gần 384 tỉ đồng, vốn vay hơn 329 tỉ đồng và vốn huy động trên 356 tỉ đồng.

Dự án được triển khai trong bối cảnh nhu cầu thông quan hàng hóa tại khu vực cảng biển Đà Nẵng tăng cao, hạ tầng cảng hiện hữu có dấu hiệu quá tải.

Cảng Tiên Sa tại phường Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) ẢNH: C.X

Thanh tra đánh giá, dự án phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Đến thời điểm thanh tra, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 9.2018.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra xác định Công ty CP Cảng Đà Nẵng đã triển khai thực hiện dự án khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, không bảo đảm quy định của luật Đầu tư và Nghị định 118.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được xác định đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và điều chỉnh quy hoạch dự án khi chưa có quy hoạch phân khu được phê duyệt, không đúng quy định của luật Quy hoạch đô thị.

Đáng chú ý, Thanh tra thành phố cũng chỉ ra Sở TN-MT (nay là Sở NN-MT) đã tham mưu UBND thành phố thống nhất chủ trương cho Công ty CP Cảng Đà Nẵng thuê đất để thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không bảo đảm quy định của luật Đất đai.

Cơ quan này đồng thời tham mưu cho UBND thành phố cho thuê đất khi dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, không đúng trình tự thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Từ năm 2016 đến nay, Sở NN-MT cùng Công ty CP Cảng Đà Nẵng vẫn chưa ký hợp đồng thuê đất, dẫn đến doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án.

Thanh tra xác định trách nhiệm đối với những thiếu sót này thuộc về Sở NN-MT, Công ty CP Cảng Đà Nẵng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Mặc dù vậy, Thanh tra thành phố Đà Nẵng nhận định dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 đã được đưa vào khai thác đúng định hướng quy hoạch và phát huy hiệu quả.

Những tồn tại, thiếu sót chủ yếu xuất phát từ cả cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư; các bên đều đã nhận thức được sai sót, đồng thời chủ đầu tư cũng đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở đó, Thanh tra thành phố cho rằng dự án có đủ điều kiện để xem xét áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Thanh tra kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung khắc phục; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại theo các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại đã được chỉ ra; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án theo đúng quy định của pháp luật.