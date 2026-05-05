Công ty mía đường cho thuê đất KCN sai, nhiều lãnh đạo bị truy trách nhiệm

Ông Võ Văn Phú, Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đối với Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế Vĩnh Long.

Để doanh nghiệp tự cho thuê lại đất trong khu công nghiệp sai quy định

Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Bến Tre, Trung tâm Quản lý hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp (thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp Vĩnh Long.

Khu công nghiệp An Hiệp nơi Công ty cổ phần mía đường Bến Tre cho Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới thuê đất sai quy định

Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế Vĩnh Long được nhà nước cho thuê, sử dụng ổn định 2,9 triệu m2 đất và giao quản lý để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tuyến công nghiệp, tuyến dân cư là hơn 1 triệu m2 đất. Trong đó, Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Bến Tre là hơn 1,9 triệu m2; Trung tâm Quản lý hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh là hơn 1 triệu m2 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp Vĩnh Long hơn 1 triệu m2.

Sau thanh tra phát hiện Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Bến Tre không thực hiện báo cáo kê khai tài sản công và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công hằng năm; chưa thường xuyên thực hiện việc tự giám sát, đánh giá quản lý tài sản công (đất) để báo cáo đơn vị chủ quản...

Diện tích đất chưa cho thuê còn 30.084 m2, trong đó tại Khu công nghiệp An Hiệp là 20.000 m2 (đất đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục cho thuê lại, để Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới sử dụng từ ngày 15.5.2023 đến nay) và Khu công nghiệp Giao Long là 10.084 m2, chiếm 2,47% so với tổng diện tích đất được phép cho thuê lại.

Còn 4 doanh nghiệp đã thuê đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng với tổng diện tích đất đã thuê chưa triển khai là 103.960,5 m2. Ban Quản lý dự án cũng để Công ty cổ phần mía đường Bến Tre cải tạo 22.632 m2 nhà xưởng (ngưng hoạt động từ năm 2018) làm kho ngoại quan đưa vào hoạt động từ tháng 4.2022 không đúng quy hoạch chi tiết tại Khu công nghiệp An Hiệp và công ty không đưa đất vào sử dụng đối với phần diện tích 49.329 m2.

Giải phóng mặt bằng ở tuyến công nghiệp Cổ Chiên hơn 20 năm chưa hoàn thành

Mặt khác, Công ty cổ phần mía đường Bến Tre được Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp cho thuê lại đất nhưng phần lớn thời gian công ty không sử dụng đất, mà cho Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới thuê lại mặt bằng và nhà xưởng với diện tích 8.204 m2 từ ngày 28.10.2008 đến tháng 6.2025 để sử dụng vào mục đích sản xuất cơm dừa nạo sấy là không đúng quy định.

Do đó, thanh tra kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền Công ty cổ phần mía đường Bến Tre cho Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới thuê không đúng quy định từ tháng 1.2011 - 6.2025 là hơn 2,3 tỉ đồng...

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nhiều lãnh đạo

Đối với Trung tâm Quản lý hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Trà Vinh, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long xác định, đơn vị này ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công nhưng không có nội dung liên quan việc quản lý sử dụng đất được giao và báo cáo kê khai tài sản công chưa đầy đủ theo quy định.

Tổng diện tích đất doanh nghiệp đã thuê nhưng dừng sử dụng, chưa đưa vào sử dụng là hơn 80.418,4 m2, chiếm 24,11% tổng diện tích đất đã cho thuê. Nhiều doanh nghiệp chưa nộp tiền thuê quyền sử dụng đất và sử dụng hạ tầng. Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Trà Vinh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp Vĩnh Long được xác định không ban hành các văn bản cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, quy định về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất và không xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện các yêu cầu về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất.

Công tác phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng chưa tốt (tuyến công nghiệp Cổ Chiên còn 6 hộ và khu dân cư Cổ Chiên còn 6 hộ, với tổng diện tích 51.633,2 m2), hơn 20 năm chưa hoàn thành, ảnh hưởng chung đến kết quả thực hiện dự án.

Tính đến ngày 1.7.2025, còn 106.348,8 m2 đất chưa thể triển khai thực hiện dự án. Công tác phối hợp trong tham mưu và thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật chậm, chưa hoàn thành. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp Vĩnh Long.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị thu hồi hơn 2,3 tỉ đồng. Đồng thời, chấm dứt việc cho Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới sử dụng diện tích 8.204 m2 không đúng quy định pháp luật và hợp đồng thuê đất đã ký.

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra toàn diện việc sử dụng đất của Công ty cổ phần mía đường Bến Tre, đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Kiến nghị xử lý về trách nhiệm, Ban Quản lý khu kinh tế Vĩnh Long tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019 - 2025. Cụ thể: ông Huỳnh Vĩnh Sơn, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Bến Tre (cũ), hiện là Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long; ông Trịnh An Khê, nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Trà Vinh (cũ), hiện là Phó giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long; bà Bùi Thị Nguyệt Linh, nguyên Phó trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp Vĩnh Long (đã nghỉ hưu).