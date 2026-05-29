Dự án bệnh viện đang thi công, 2 gói thầu lớn bị điều tra, thanh tra

Ngày 27.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang hoàn tất thủ tục đề nghị cơ quan chuyên môn giám định quy trình đấu thầu đối với gói thầu số 27 thuộc dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường. Trong khi đó, gói thầu số 28 của dự án này cũng vừa bị Thanh tra tỉnh Cà Mau thanh tra đột xuất toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu qua mạng. Cả hai gói thầu này đều đang được triển khai thi công.

Công trình Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường với vốn đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng Ảnh: Gia Bách

Gói thầu số 27 có giá dự toán hơn 822 tỉ đồng, gồm các hạng mục xây dựng khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc và hệ thống cấp thoát nước. Trước đó, ngày 2.2.2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định thụ lý giải quyết tố giác tội phạm liên quan gói thầu này.

Liên quan quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu số 27, ngày 29.11.2024, UBND tỉnh Cà Mau đã xử phạt hành chính Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Hợp Nhất 100 triệu đồng vì đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng tiêu chuẩn được phê duyệt, dẫn đến thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (nay là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau), là chủ đầu tư dự án, cũng bị Thanh tra Sở KH-ĐT (cũ) xử phạt 30 triệu đồng do phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không chính xác.

Trước khi bị hủy thầu, ngày 17.7.2024, chủ đầu tư đã phê duyệt liên danh Tổng công ty 319 và Công ty CP sản xuất công nghiệp xây lắp 3 trúng gói thầu số 27 với giá hơn 814 tỉ đồng (chỉ giảm khoảng 1% so với giá dự toán). Sau đó, Công ty TNHH Thuận Phú và Tổng công ty 36 - CTCP đồng loạt kiến nghị, cho rằng quá trình đấu thầu có nhiều bất cập. Theo phản ánh, trong 4 nhà thầu tham gia, có đơn vị chào giá khoảng 778 tỉ đồng, 797 tỉ đồng và 810 tỉ đồng, nhưng nhà thầu chào giá cao nhất (hơn 814 tỉ đồng) lại trúng thầu.

Qua rà soát, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị đấu thầu tỉnh Cà Mau xác định nhiều nội dung kiến nghị là có cơ sở; đồng thời chỉ ra hồ sơ mời thầu đưa ra nhiều tiêu chí trái quy định, gây hạn chế cạnh tranh. Sau đó, chủ đầu tư hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại. Ngày 18.3.2025, chủ đầu tư có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 27. Lần này, liên danh Tổng công ty 319 và Công ty CP sản xuất công nghiệp xây lắp 3 tiếp tục trúng thầu với giá hơn 775,692 tỉ đồng. Hợp đồng thi công từ ngày 15.4.2025 đến 22.9.2026.

Bên cạnh đó, gói thầu số 28 - hệ thống kỹ thuật (M&E) - có giá dự toán hơn 1.013 tỉ đồng, giá trúng thầu hơn 891 tỉ đồng, vừa bị Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố quyết định thanh tra đột xuất. Nội dung thanh tra tập trung vào toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, từ giai đoạn lập hồ sơ mời thầu đến khi phê duyệt kết quả.

Liên danh trúng gói thầu số 28 gồm Công ty CP xây lắp Thành An 96, Công ty CP kỹ thuật - thiết bị y tế Sài Gòn và Công ty CP cơ điện Famiana. Hợp đồng được ký ngày 29.1.2026.

Trước đó, ngày 30.1.2026, Sở Tài chính Cà Mau có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau cung cấp hồ sơ liên quan gói thầu số 28, sau khi phát sinh kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu từ Công ty CP thiết bị công nghệ y tế Việt, thành viên đứng đầu một liên danh dự thầu.

Dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường là công trình trọng điểm của tỉnh, có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng, triển khai trên diện tích hơn 12 ha, dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2026. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau. Ngày 9.10.2024, HĐND tỉnh Cà Mau đã quyết nghị điều chỉnh giảm hơn 67 tỉ đồng vốn đầu tư công trung hạn của dự án do chậm tiến độ.