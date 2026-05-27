Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chuyển hồ sơ sân vận động Vũng Liêm cho công an

Ngày 27.5, tin từ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Võ Văn Phú, Chánh thanh tra tỉnh này, vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đối với thửa đất số 76, tờ bản đồ số 24, diện tích hơn 10.500 m2, tọa lạc xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long (trước đây xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Bán đất được UBND tỉnh Vĩnh Long cho thuê

Theo kết luận thanh tra, thửa đất nêu trên trước đây là sân vận động Vũng Liêm, do Trung tâm thể dục thể thao trực thuộc UBND huyện Vũng Liêm (cũ) quản lý.

Ngày 8.7.2016, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn cho chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại trên địa bàn huyện Vũng Liêm (cũ). Ngày 9.8.2016, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành 2 quyết định thu hồi và giao thửa đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

Sân vận động huyện Vũng Liêm bị bỏ hoang gần 10 năm nay ẢNH: NAM LONG

Ngày 23.2.2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long) có tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, phương thức trả tiền thuê đất hằng năm và bản tài sản trên đất.

Kết quả đấu giá, Công ty V.A trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất. Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất này, công ty được UBND tỉnh cho phép chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Sau đó phát sinh việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vũng Liêm (cũ), thửa đất được xác định mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm (cũ) chưa được điều chỉnh theo đúng chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh, thửa đất trên vẫn thuộc quy hoạch đất thể dục thể thao, cây xanh.

Ngoài ra, việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vũng Liêm (cũ) chưa được HĐND huyện cho ý kiến trước khi trình phê duyệt là chưa bảo đảm trình tự theo quy định.

Bên trong thửa đất hơn 10.500 m2 được chuyển xây dựng Trung tâm thương mại, nhưng sau gần 10 năm vẫn bãi đất trống ẢNH: NAM LONG

Những hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tham mưu, lập kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện.

Trình tự, thủ tục đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, phương án đấu giá quyền sử dụng đất chưa thể hiện đầy đủ mục tiêu thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại theo chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh; chưa quy định cụ thể các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá về năng lực tài chính, khả năng thực hiện dự án và các nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan công an

Cũng theo kết luận thanh tra, việc tham mưu, tổ chức đấu giá, phê duyệt kết quả trúng đấu giá và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện dự án sau đấu giá chưa được thực hiện chặt chẽ. Trách nhiệm thuộc các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện.

Việc tham mưu cho phép chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền hằng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê chưa phù hợp với phương án đấu giá đã được phê duyệt, làm thay đổi nội dung về hình thức thuê đất và nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình chuyển đổi sân vận động thành Trung tâm thương mại ẢNH: NAM LONG

Quá trình xác định nghĩa vụ tài chính, ký kết hợp đồng thuê đất và rà soát hồ sơ pháp lý còn thiếu sót, trách nhiệm thuộc các cơ quan tham mưu và đơn vị có liên quan. Quá trình giải quyết đăng ký biến động đất đai chưa gắn chặt với yêu cầu quản lý, sử dụng đất theo mục tiêu dự án đầu tư đã được chấp thuận. Sau khi được cho thuê đất và hoàn tất các thủ tục liên quan, dự án chưa được triển khai theo chủ trương ban đầu nhưng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn được thực hiện.

Công tác kiểm tra, rà soát điều kiện pháp lý, năng lực thực hiện dự án và việc theo dõi sử dụng đất sau đấu giá còn hạn chế. Trách nhiệm thuộc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý đất đai, đăng ký biến động và theo dõi việc sử dụng đất. Đến thời điểm thanh tra, thửa đất chưa được đưa vào sử dụng theo mục tiêu dự án ban đầu.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các cá nhân có những hạn chế đã nêu. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các thủ tục đưa đất vào sử dụng theo quy định (trường hợp không thực hiện thì tham mưu xử lý theo quy định pháp luật)...

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chuyển thông tin, tài liệu vụ việc đến công an tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.