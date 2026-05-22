Đấu giá không thành 2 xe sang BMW, Lexus của Trương Mỹ Lan

Lúc 15 giờ - 15 giờ 30 ngày 22.5, Thi hành án dân sự TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức phiên đấu giá trực tuyến tài sản thuộc sở hữu của bị án Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Tài sản được đấu giá là chiếc xe BMW 5 chỗ, màu xanh, biển số 50LD - 069.47, sản xuất năm 2015, tình trạng vẫn hoạt động bình thường. Giá khởi điểm là hơn 966,6 triệu đồng. Tuy nhiên, chiếc xe này đấu giá không thành.

Chiếc xe BMW biển số 50LD - 069.47 được đấu giá không thành ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Tiếp đó, từ 16 giờ - 16 giờ, tài sản của bị án Lan là chiếc Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A - 942.85, sản xuất năm 2013, được đưa ra đấu giá.

Xe được mô tả đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng động cơ vẫn nổ máy bình thường, giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng. Chiếc xe này cũng đấu giá không thành.

Chiếc Lexus biển số 51A - 942.85 thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Như vậy, trong 2 ngày 21 - 22.5, đã có 3/5 tài sản của Trương Mỹ Lan được đấu giá thành công. Cụ thể, 1 túi xách nhãn hiệu Hermes size 30 màu trắng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng, qua 4 lượt trả giá đã có người trúng đấu giá với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Tài sản thứ 2 được đấu giá thành công là 1 túi xách nhãn hiệu Hermes size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng, qua 119 lượt trả giá, thì người trúng đấu giá mang mã số HCM23013421, với số tiền hơn 11,6 tỉ đồng.

Tài sản cuối cùng là chiếc Maybach 4 chỗ, màu trắng, mang biển kiểm soát 51F-199.99, sản xuất năm 2011 tại Đức, đã được đấu giá thành công với giá hơn 16,6 tỉ đồng.