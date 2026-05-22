Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đấu giá không thành 2 xe sang BMW, Lexus của Trương Mỹ Lan

Thảo Nhân - Phan Thương
22/05/2026 18:18 GMT+7

Chiều 22.5, 2 chiếc ô tô hạng sang nhãn hiệu BMW và Lexus của Trương Mỹ Lan được đấu giá không thành công.

Lúc 15 giờ - 15 giờ 30 ngày 22.5, Thi hành án dân sự TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức phiên đấu giá trực tuyến tài sản thuộc sở hữu của bị án Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). 

Tài sản được đấu giá là chiếc xe BMW 5 chỗ, màu xanh, biển số 50LD - 069.47, sản xuất năm 2015, tình trạng vẫn hoạt động bình thường. Giá khởi điểm là hơn 966,6 triệu đồng. Tuy nhiên, chiếc xe này đấu giá không thành.

Đấu giá không thành 2 xe sang BMW, Lexus của Trương Mỹ Lan - Ảnh 1.

Chiếc xe BMW biển số 50LD - 069.47 được đấu giá không thành

ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Tiếp đó, từ 16 giờ - 16 giờ, tài sản của bị án Lan là chiếc Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A - 942.85, sản xuất năm 2013, được đưa ra đấu giá.

Xe được mô tả đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng động cơ vẫn nổ máy bình thường, giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng. Chiếc xe này cũng đấu giá không thành.

Đấu giá không thành 2 xe sang BMW, Lexus của Trương Mỹ Lan - Ảnh 2.

Chiếc Lexus biển số 51A - 942.85 thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát

ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Như vậy, trong 2 ngày 21 - 22.5, đã có 3/5 tài sản của Trương Mỹ Lan được đấu giá thành công. Cụ thể, 1 túi xách nhãn hiệu Hermes size 30 màu trắng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng, qua 4 lượt trả giá đã có người trúng đấu giá với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Tài sản thứ 2 được đấu giá thành công là 1 túi xách nhãn hiệu Hermes size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng, qua 119 lượt trả giá, thì người trúng đấu giá mang mã số HCM23013421, với số tiền hơn 11,6 tỉ đồng.

Tài sản cuối cùng là chiếc Maybach 4 chỗ, màu trắng, mang biển kiểm soát 51F-199.99, sản xuất năm 2011 tại Đức, đã được đấu giá thành công với giá hơn 16,6 tỉ đồng.

Hiện Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan theo bản án sơ thẩm tháng 10.2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm tháng 4.2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM. Theo bản án này, Trương Mỹ Lan bị tòa phạt mức án tử hình.

Tòa buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Hiện cơ quan này tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bị án này.

Tin liên quan

Xe Maybach biển số tứ quý của Trương Mỹ Lan trúng đấu giá hơn 16,6 tỉ đồng

Xe Maybach biển số tứ quý của Trương Mỹ Lan trúng đấu giá hơn 16,6 tỉ đồng

Xe ô tô Maybach biển số 51F - 199.99 của Trương Mỹ Lan có giá khởi điểm hơn 7 tỉ đồng, được đấu giá thành với giá hơn 16,6 tỉ đồng.

Đấu giá thành 2 túi HERMES của bà Trương Mỹ Lan

Vụ Trương Mỹ Lan: Thi hành án dân sự TP.HCM thanh toán 1.700 tỉ cho 42.000 người

Khám phá thêm chủ đề

Trương Mỹ Lan Lexus xe sang của Trương Mỹ Lan đấu giá tài sản của trương mỹ lan Thi hành án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận