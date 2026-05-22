Đấu giá không thành 2 xe sang BMW, Lexus của Trương Mỹ Lan

Lúc 15 giờ - 15 giờ 30 ngày 22.5, Thi hành án dân sự TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức phiên đấu giá trực tuyến tài sản thuộc sở hữu của bị án Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Tài sản được đấu giá là chiếc xe BMW 5 chỗ, màu xanh, biển số 50LD - 069.47, sản xuất năm 2015, tình trạng vẫn hoạt động bình thường. Giá khởi điểm là hơn 966,6 triệu đồng. Tuy nhiên, chiếc xe này đấu giá không thành.
Tiếp đó, từ 16 giờ - 16 giờ, tài sản của bị án Lan là chiếc Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A - 942.85, sản xuất năm 2013, được đưa ra đấu giá.
Xe được mô tả đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng động cơ vẫn nổ máy bình thường, giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng. Chiếc xe này cũng đấu giá không thành.
Như vậy, trong 2 ngày 21 - 22.5, đã có 3/5 tài sản của Trương Mỹ Lan được đấu giá thành công. Cụ thể, 1 túi xách nhãn hiệu Hermes size 30 màu trắng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng, qua 4 lượt trả giá đã có người trúng đấu giá với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.
Tài sản thứ 2 được đấu giá thành công là 1 túi xách nhãn hiệu Hermes size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng, qua 119 lượt trả giá, thì người trúng đấu giá mang mã số HCM23013421, với số tiền hơn 11,6 tỉ đồng.
Tài sản cuối cùng là chiếc Maybach 4 chỗ, màu trắng, mang biển kiểm soát 51F-199.99, sản xuất năm 2011 tại Đức, đã được đấu giá thành công với giá hơn 16,6 tỉ đồng.
Hiện Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan theo bản án sơ thẩm tháng 10.2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm tháng 4.2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM. Theo bản án này, Trương Mỹ Lan bị tòa phạt mức án tử hình.
Tòa buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.
Hiện cơ quan này tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bị án này.
