Xe Maybach biển số tứ quý của Trương Mỹ Lan trúng đấu giá hơn 16,6 tỉ đồng

Chiều 22.5, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM cho biết đã có người đấu giá thành công xe ô tô biển số 51F-199.99, 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Maybach, số khung WDBVG7HB5BA002922, số máy: 28598060000876, năm sản xuất: 2011. Đây là tài sản thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được kê biên, bán đấu giá để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án trong vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, xe ô tô nhãn hiệu Maybach có giá khởi điểm hơn 7 tỉ đồng, qua 56 lượt trả giá đã có người trúng đấu giá với số tiền hơn 16,6 tỉ đồng.

Tình trạng xe đã qua sử dụng, cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp cửa bên trong, nội thất có vài vết xước, xe trong tình trạng bị gỡ bánh xe, gỡ ốp cửa, gỡ sàn nội thất, xe không được sử dụng từ tháng 12.2023 đến nay.

Qua 56 lượt trả giá, xe ô tô Maybach đã qua sử dụng, biển số 51F - 199.99 đã tìm được chủ sở hữu mới với mức giá hơn 16,6 tỉ đồng ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Cũng trong chiều nay (22.5), Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá 2 xe ô tô hạng sang khác của Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là 1 chiếc 5 chỗ hiệu BMW, màu xanh, biển số 50LD-069.47 và 1 ô tô Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A-942.85.

Trong phiên đấu giá trực tuyến hôm qua (21.5), 2 chiếc túi Hermes da cá sấu bạch tạng của Trương Mỹ Lan cũng được đấu giá thành công với mức giá lần lượt là hơn 2,5 tỉ đồng và 11,6 tỉ đồng.

Hiện Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan theo bản án sơ thẩm tháng 10.2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm tháng 4.2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM. Theo bản án này, Trương Mỹ Lan bị tòa phạt mức án tử hình. Tòa buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu. Hiện cơ quan này tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bị án này.



