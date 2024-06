Thủ đoạn rửa tiền của Trương Mỹ Lan: Tham ô tiền của SCB để trả nợ cho SCB

Theo bản án hình sự sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát, từ tháng 2.2019 - 9.2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Văn Dũng đã vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD (khoảng 323 tỉ đồng) từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (đường Trần Hưng Đạo, Q.1), hoặc về hầm B1, tòa nhà Sherwood (trên đường Pasteur, Q.1, nơi gia đình Trương Mỹ Lan sinh sống), hoặc giao, đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Lan.

Số tiền trên, Lan sử dụng để trả nợ tiền mua các bất động sản; mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.

Trong giai đoạn 2 của vụ án, bị can Bùi Văn Dũng được xác định rửa tiền tổng cộng 6.152 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ ngày 13.2 - 20.8.2019, Bùi Văn Dũng đã nhận 1.100 tỉ đồng từ trái phiếu của Công ty An Đông và Công ty Setra, rồi chuyển cho các bị can Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan), Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát).