Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ Trương Mỹ Lan: Thi hành án dân sự TP.HCM thanh toán 1.700 tỉ cho 42.000 người

Ngân Nga
Ngân Nga
21/05/2026 10:41 GMT+7

Liên quan vụ án Trương Mỹ Lan, ngày 21.5, Thi hành án dân sự TP.HCM đã chi tiền thanh toán đợt 9 cho hơn 42.000 trái chủ với số tiền hơn 1.700 tỉ đồng.

Quyết định chi trả trên là xuất phát từ Thi hành án dân sự TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan, theo bản án sơ thẩm tháng 10.2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm tháng 4.2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM. Theo bản án này, bà Trương Mỹ Lan bị tòa phạt mức án tử hình.

Tòa buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, tổng cộng Thi hành án dân sự TP.HCM đã chi tiền thanh toán 9 đợt cho hơn 42.000 trái chủ với tổng số tiền khoảng 12.000 tỉ đồng. 

Cụ thể, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thanh toán tiền thi hành án đợt 1 với tổng số tiền hơn 7.400 tỉ đồng vào tháng 6.2025 theo tỷ lệ 24% trên số tiền được thi hành án.

Thanh toán đợt 2 tháng 7.2025 hơn 738 tỉ đồng theo tỷ lệ 2%.

Thanh toán đợt 3 tháng 8.2025 hơn 376 tỉ đồng theo tỷ lệ 1%.

Thanh toán đợt 4 tháng 9.2025 hơn 299 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,9%.

Thanh toán đợt 5 tháng 11.2025 hơn 205 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,6%.

Thanh toán đợt 6 tháng 12.2025 hơn 271 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,9%.

Thanh toán đợt 7 tháng 12.2025 hơn 704 tỉ đồng theo tỷ lệ 2,3%.

Thanh toán đợt 8 ngày 5.2 với số tiền 250 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,8%.

Vụ Trương Mỹ Lan: Thi hành án dân sự TP.HCM thanh toán 1.700 tỉ cho 42.000 người- Ảnh 1.

Tòa buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thi hành án dân sự TP.HCM gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 534 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Trước đó, ngày 21.3, cơ quan thi hành án chi bổ sung cho những trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án, cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin của các đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 theo quy định.

Ngoài ra, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thu phí thi hành án dân sự; miễn giảm phí thi hành án dân sự theo quy định tại điều 60 luật Thi hành án dân sự và Thông tư 216 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án.

Đấu giá trực tuyến 2 túi HERMES của bà Trương Mỹ Lan

Hiện nay, cơ quan này đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà này.

Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

Thi hành án dân sự TP.HCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống (để tránh bị lừa đảo) và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của cơ quan này.

Đặc biệt, người dân không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệnh, không chính xác.

Tin liên quan

Vụ Trương Mỹ Lan: Vì sao TP.HCM nhanh chóng chi tiền cho 43.000 bị hại?

Vụ Trương Mỹ Lan: Vì sao TP.HCM nhanh chóng chi tiền cho 43.000 bị hại?

Thi hành án dân sự TP.HCM là đơn vị đi đầu cả nước về áp dụng thành công công nghệ thông tin để nhanh chóng chi trả tiền cho hơn 43.000 bị hại trong vụ Trương Mỹ Lan.

Khám phá thêm chủ đề

Trương Mỹ Lan 42.000 trái chủ vụ Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát thanh toán tiền cho trái chủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận