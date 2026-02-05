Vụ Trương Mỹ Lan: TP.HCM thông tin về chi tiền đợt 8 cho 42.000 người

Sau 7 lần chi trả tiền cho các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản của vụ án và thu được số tiền hơn 250 tỉ đồng. Hôm nay (ngày 5.2), cơ quan này đã thanh toán đợt 8 cho 42.525 trái chủ với số tiền hơn 248 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,8% trên số tiền được thi hành án.

Quyết định chi trả trên là xuất phát từ Thi hành án dân sự TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan, theo bản án sơ thẩm tháng 10.2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm tháng 4.2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM. Theo bản án này, bà Trương Mỹ Lan bị tòa phạt mức án tử hình.

Bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Tòa buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Theo đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thanh toán tiền thi hành án đợt 1 với tổng số tiền hơn 7.464 tỉ đồng vào tháng 6.2025 theo tỷ lệ 24% trên số tiền được thi hành án.

Thanh toán đợt 2 tháng 7.2025 hơn 738 tỉ đồng theo tỷ lệ 2%.

Thanh toán đợt 3 tháng 8.2025 hơn 376 tỉ đồng theo tỷ lệ 1%.

Thanh toán đợt 4 tháng 9.2025 hơn 299 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,9%.

Thanh toán đợt 5 tháng 11.2025 hơn 205 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,6%.

Thanh toán đợt 6 tháng 12.2025 hơn 271 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,9%.

Thanh toán đợt 7 tháng 12.2025 hơn 704 tỉ đồng theo tỷ lệ 2,3%.

Thi hành án dân sự TP.HCM gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 583 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Trước đó, ngày 2.2, cơ quan thi hành án chi bổ sung cho những trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án, cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin của các đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 theo quy định.

Ngoài ra, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thu phí thi hành án dân sự; miễn giảm phí thi hành án dân sự theo quy định tại điều 60 luật Thi hành án dân sự và Thông tư 216 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án.

Hiện nay, cơ quan này đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà này.

Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

Thi hành án dân sự TP.HCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống (để tránh bị lừa đảo) và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của cơ quan này.

Đặc biệt, người dân không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệnh, không chính xác.