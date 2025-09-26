Vụ Trương Mỹ Lan: Thi hành án dân sự thông báo chi tiền cho hơn 42.000 người

Thi hành án dân sự TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm theo bản án hình sự tháng 10.2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm tháng 4.2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM. Bà Trương Mỹ Lan bị tòa phạt mức án tử hình.

Theo đó, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu. Cụ thể gồm các mã trái phiếu sau: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Đối với các mã trái phiếu khác không nằm trong bản án tòa án đã xét xử, Thi hành án dân sự TP.HCM không tổ chức thi hành án và không thực hiện việc chi tiền thi hành án.

Sau khi chi trả các đợt 1, 2, 3, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được gần 300 tỉ đồng. Ngày 26.9, đã thanh toán đợt 4 cho hơn 42.300 trái chủ theo tỷ lệ 0,99% trên số tiền được thi hành án.

Cơ quan thi hành án đã gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 795 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Tính đến ngày 26.9, Thi hành án dân sự TP.HCM đã chi trả được hơn 29% trên số tiền được thi hành án.

Cũng theo Thi hành án dân sự TP.HCM, tại đợt thanh toán lần 4, tạm thời chưa thu phí thi hành án do nhận được nhiều đơn của trái chủ đề nghị xem xét không thu phí thi hành. Cơ quan này đã báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc miễn phí thi hành án cho toàn bộ trái chủ, khi có kết quả trả lời sẽ thông tin cho các trái chủ được biết.

Hiện nay, cơ quan thi hành án đang xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà này. Đồng thời tiếp tục yêu cầu ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

Trước đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thanh toán đợt 1 hơn 7.460 tỉ đồng, trong đó bao gồm: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ hơn 1.461 tỉ đồng; Thi hành án dân sự TP.HCM trực tiếp tổ chức thi hành thu được hơn 6.000 tỉ đồng.

Ngày 25.6 và ngày 15.7 cơ quan thi hành án chi trả cho hơn 41.440 trái chủ hơn 7.250 tỉ đồng, mỗi người được nhận theo theo tỷ lệ 24,81%.

Ngày 17.7, đã thực hiện thanh toán đợt 2 hơn 696 tỉ đồng cho 41.441 trái chủ (hồ sơ đủ điều kiện đã được phê duyệt) theo tỷ lệ 2,45%.

Ngày 15.8, tiếp tục chi trả cho đợt 1 và đợt 2 đối với các trường hợp trái chủ bổ sung thông tin tài khoản hoặc cung cấp thông tin mới.

Ngày 20.8, đã thanh toán hơn 376 tỉ đồng đợt 3 cho 42.141 trái chủ theo tỷ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án.

Ngày 24.9, chi trả bổ sung cho các đương sự ở các đợt chi trước chưa cung cấp thông tin, trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án hoặc đã chi trả nhưng số tài khoản đóng, sai số tài khoản.

Thi hành án dân sự TP.HCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của Thi hành án dân sự TP.HCM, không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệnh, không chính xác.