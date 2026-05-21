Đấu giá thành 2 túi HERMES của bà Trương Mỹ Lan

Phan Thương
21/05/2026 17:34 GMT+7

Túi HERMES size 25 màu trắng được đấu giá thành với giá hơn 11,6 tỉ đồng, túi HERMES size 30 màu trắng được đấu giá thành với giá hơn 2,5 tỉ đồng.

Ngày 21.5, theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, sau 30 phút đấu giá trực tuyến mỗi túi, 2 túi xách HERMES của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã tìm được chủ sở hữu mới.

Cụ thể, túi xách nhãn hiệu HERMES size 30 màu trắng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng, qua 4 lượt trả giá đã có người trúng đấu giá với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Túi xách nhãn hiệu HERMES size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng. Giá trúng là hơn 2,5 tỉ đồng

ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Trong khi đó, túi xách nhãn hiệu HERMES size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng, qua 119 lượt trả giá, thì người trúng đấu giá mang mã số HCM23013421, với số tiền hơn 11,6 tỉ đồng.

Túi xách nhãn hiệu HERMES size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng. Giá trúng hơn 11,6 tỉ đồng

ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Hiện Thi hành án dân sự TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan theo bản án sơ thẩm tháng 10.2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm tháng 4.2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM. Theo bản án này, Trương Mỹ Lan bị tòa phạt mức án tử hình.

Tòa buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Trong những phiên tòa trước đây, bị án Trương Mỹ Lan từng đề nghị HĐXX cho xin lại 2 túi HERMES bạch tạng bị kê biên: "Những chiếc túi này giá trị không đáng bao nhiêu, bị cáo muốn để lại cho con cháu làm kỷ niệm. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo xin lại những chiếc túi này".

Theo bà Trương Mỹ Lan, 1 chiếc bà mua tại Ý và chiếc túi còn lại được 1 đại gia người Malaysia tặng.

Tuy nhiên, đề nghị của bà Trương Mỹ Lan không được HĐXX đồng ý, và tài sản này tiếp tục được kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan.

Hiện nay, cơ quan này đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà này.

Đấu giá trực tuyến 2 túi HERMES của bà Trương Mỹ Lan

Túi HERMES size 30 và size 25 của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) sẽ được bán đấu giá trực tuyến vào ngày 21.5.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
