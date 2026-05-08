Đấu giá trực tuyến 2 túi HERMES của bà Trương Mỹ Lan

Theo thông báo bán đấu giá tài sản của Thi hành án dân sự TP.HCM, từ ngày 6 - 18.5, cá nhân, tổ chức bắt đầu đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước để được tham gia đấu giá trực tuyến 2 túi xách HERMES của bà Trương Mỹ Lan.

Túi xách nhãn hiệu HERMES size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng

Người tham gia đấu giá sẽ đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn để được hướng dẫn cách thức và thực hiện việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trực tuyến, đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến.

Tài sản 1: túi xách nhãn hiệu HERMES size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng.

Tiền đặt trước: hơn 468,7 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Tài sản 2: túi xách nhãn hiệu HERMES size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng.

Tiền đặt trước: hơn 354,3 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Túi xách nhãn hiệu HERMES size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng

Đồng thời, Thi hành án dân sự TP.HCM nêu thời gian đấu giá túi xách HERMES size 30 màu trắng là từ 10 giờ đến 10 giờ 30 ngày 21.5.2026; đối với túi xách HERMES size 25 màu trắng là từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 21.5.2026.

Phương thức sẽ trả giá lên: 50 triệu đồng/bước giá.

Mọi chi tiết liên hệ, phản ánh liên quan đến việc đấu giá, người tham gia đấu giá có thể liên hệ ông Nguyễn Thanh Hà (Phó trưởng thi hành án dân sự TP.HCM), SĐT: 090.9352282; ông Ngụy Cao Thắng (Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM), SĐT: 090.6688066.