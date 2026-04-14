Hai túi HERMES của bà Trương Mỹ Lan được định giá hơn 4 tỉ đồng

Để tổ chức thi hành bản án mà bà Trương Mỹ Lan đang phải chấp hành, chấp hành viên Thi hành án dân sự TP.HCM vừa ký hợp đồng với Công ty cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng để thẩm định giá đối với 1 túi HERMES, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi cùng 1 túi HERMES màu trắng, size 30 không đính đá hay vật liệu gì bên trên.

Theo kết quả tại chứng thư thẩm định giá ngày 10.4, túi HERMES, size 25 trị giá hơn 1,7 tỉ đồng, còn túi size 30 có giá hơn 2,3 tỉ đồng. Tổng của 2 túi hơn 4 tỉ đồng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này (hoặc thông báo này được tống đạt hợp lệ), người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá tài sản; người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Hết thời hạn trên, nếu các bên đương sự không yêu cầu định giá lại tài sản, không thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, chấp hành viên sẽ chọn và ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá để bán đấu giá tài sản theo quy định.

Bà Trương Mỹ Lan đang phải chấp hành hình phạt với mức án tử hình ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện Thi hành án dân sự TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan theo bản án sơ thẩm tháng 10.2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm tháng 4.2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM. Theo bản án này, bà Trương Mỹ Lan bị tòa phạt mức án tử hình.

Tòa buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Theo đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thanh toán tiền thi hành án đợt 1 với tổng số tiền hơn 7.464 tỉ đồng vào tháng 6.2025 theo tỷ lệ 24% trên số tiền được thi hành án.

Thanh toán đợt 2 tháng 7.2025 hơn 738 tỉ đồng theo tỷ lệ 2%.

Thanh toán đợt 3 tháng 8.2025 hơn 376 tỉ đồng theo tỷ lệ 1%.

Thanh toán đợt 4 tháng 9.2025 hơn 299 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,9%.

Thanh toán đợt 5 tháng 11.2025 hơn 205 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,6%.

Thanh toán đợt 6 tháng 12.2025 hơn 271 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,9%.

Thanh toán đợt 7 tháng 12.2025 hơn 704 tỉ đồng theo tỷ lệ 2,3%.

Hôm 5.2, cơ quan này đã thanh toán đợt 8 cho 42.500 trái chủ với số tiền hơn 248 tỉ đồng theo tỷ lệ 0,8% trên số tiền được thi hành án.

Hiện nay, cơ quan này đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà này.

Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

Thi hành án dân sự TP.HCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống (để tránh bị lừa đảo) và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của cơ quan này.

Đặc biệt, người dân không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác.