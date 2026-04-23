Thủ tục mua đấu giá túi HERMES của bà Trương Mỹ Lan ra sao?

Sau khi có thông tin từ cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM, 2 túi xách HERMES của bà Trương Mỹ Lan được định giá hơn 4 tỉ đồng để đưa ra tổ chức bán đấu giá, một số bạn đọc đã gửi thông tin hỏi cách thức đăng ký mua đấu giá.



Bà Trương Mỹ Lan đang phải thi hành án tử hình, buộc bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu ẢNH: THANH NIÊN

Trong những phiên tòa trước đây, bị án Trương Mỹ Lan từng đề nghị HĐXX xin lại 2 túi HERMES bạch tạng bị kê biên: "Những chiếc túi này giá trị không đáng bao nhiêu, bị cáo muốn để lại cho con cháu làm kỷ niệm. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo xin lại những chiếc túi này".

Theo bà Trương Mỹ Lan, 1 chiếc bà mua tại Ý và chiếc túi còn lại được một đại gia người Malaysia tặng.

Tuy nhiên, đề nghị của bà Trương Mỹ Lan không được HĐXX đồng ý, và tài sản này tiếp tục được kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan.

Theo kết quả tại chứng thư thẩm định giá ngày 10.4, túi HERMES size 25 trị giá hơn 1,7 tỉ đồng, còn túi size 30 có giá hơn 2,3 tỉ đồng. Tổng của 2 túi hơn 4 tỉ đồng.

Nộp tiền đặt trước để tham gia mua đấu giá

Về thủ tục để tham gia mua đấu giá 2 túi HERMES trên, luật sư Đào Thị Bích Liên (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết đây không phải là giao dịch mua bán thông thường mà phải thực hiện đúng quy trình thi hành án và đấu giá tài sản.

Trước hết, tài sản đã bị kê biên theo điều 128 bộ luật Tố tụng hình sự, nên thuộc diện xử lý để thi hành án. Sau khi kê biên, cơ quan thi hành án tiến hành lựa chọn tổ chức thẩm định giá theo điều 98 luật Thi hành án dân sự, làm cơ sở xác định giá khởi điểm (trong vụ việc này là hơn 4,1 tỉ đồng).

Quy trình cụ thể được thực hiện theo từng bước gắn với các quy định pháp luật như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục kê biên tài sản theo điều 128 bộ luật Tố tụng hình sự.

Bước 2: Lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản để làm cơ sở bán đấu giá theo điều 98 luật Thi hành án dân sự.

Bước 3: Chấp hành viên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và ký hợp đồng dịch vụ đấu giá theo điều 56 luật Đấu giá tài sản và điều 101 luật Thi hành án dân sự.

Bước 4: Thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản theo điều 57 luật Đấu giá tài sản, trong đó phải đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia.

Bước 5: Người có nhu cầu mua thực hiện đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ theo nội dung thông báo.

Bước 6: Nộp tiền đặt trước theo điều 39 luật Đấu giá tài sản – điều kiện bắt buộc để được tham gia đấu giá. Tiền đặt trước tối thiểu 5%, tối đa 20% giá khởi điểm.

Bước 7: Tổ chức phiên đấu giá theo điều 40 luật Đấu giá tài sản, người tham gia có thể đấu giá trực tiếp hoặc gián tiếp.

Bước 8: Sau khi kết thúc, tổ chức đấu giá chuyển kết quả cho cơ quan có tài sản để xử lý, phê duyệt theo điều 45 luật Đấu giá tài sản.

Bước 9: Người trúng đấu giá ký hợp đồng mua bán và thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu theo điều 46 luật Đấu giá tài sản và điều 106 luật Thi hành án dân sự.

Như vậy, người muốn mua bắt buộc phải tham gia đấu giá công khai, thực hiện đầy đủ các bước từ đăng ký, đặt trước, tham gia đấu giá cho đến khi trúng đấu giá và hoàn tất thủ tục pháp lý. Không có cơ chế mua trực tiếp hay thỏa thuận riêng đối với tài sản đã bị kê biên trong thi hành án.

Quy trình xử lý 2 túi xách HERMES của bà Trương Mỹ Lan ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH



