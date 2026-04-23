3 xe sang của Trương Mỹ Lan chuẩn bị được đấu giá, Maybach khởi điểm hơn 7 tỉ đồng

Thi hành án dân sự TP.HCM vừa ra thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho 3 chiếc ô tô hạng sang của bị án Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan đang chấp hành án bản án tử hình; và buộc bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho 35.824 trái chủ, hơn 673.000 tỉ đồng cho SCB ẢNH: THANH NIÊN

3 tài sản gồm:

Xe ô tô biển số 50L-069.47, 5 chỗ, màu xanh, hiệu BMW, số khung WBA7E01050G560504, số máy 22869426B48B20B. Chủ xe: Công ty cổ phần đầu tư Times Square Việt Nam (giấy chứng nhận đăng ký xe năm 2016).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: hơn 966,6 triệu đồng.

Xe ô tô biển số 51A-942.85, 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus, số khung JTHBW1GG0D2021391, số máy 2AR0828867. Tên chủ xe: Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát. Giấy chứng nhận đăng ký xe ngày 6.6.2016.

Giá khởi điểm đấu giá: hơn 767,8 triệu đồng.

Xe ô tô 51F-199.99, 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Maybach, số khung WDBVG7HB5BA002922, số máy 28598060000876. Tên chủ xe: Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát. Giấy chứng nhận đăng ký xe ngày 27.1.2015.

Giá khởi điểm đấu giá: hơn 7,052 tỉ đồng.

Với 3 tài sản thi hành án trên, Thi hành án dân sự TP.HCM đang lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá. Thời hạn nộp hồ sơ là 3 ngày làm việc, kể từ ngày đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (từ ngày 21.4 - 24.4.2026).

Địa điểm nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại Thi hành án dân sự TP.HCM (bộ phận văn thư) - 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM.

Theo diễn biến vụ án, tổng hợp từ bản án có hiệu lực giai đoạn 1 và 2 vụ án Trương Mỹ Lan, bị án Trương Mỹ Lan đang phải chấp hành bản án tử hình cho nhiều tội danh; buộc bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho 35.824 trái chủ; bồi thường hơn 673.000 tỉ đồng cho SCB.