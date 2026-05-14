Thanh tra toàn diện khu biệt thự Khang Thị ở trung tâm tỉnh Vĩnh Long

14/05/2026 14:28 GMT+7

Để có căn cứ xử lý việc quản lý, sử dụng khu đất xây dựng khu biệt thự Khang Thị, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long quyết định thanh tra toàn diện khu đất này.

Chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 14.5, tin từ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết ông Võ Văn Phú, Chánh thanh tra tỉnh này,  vừa có quyết định thành lập đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với khu đất thực hiện xây dựng khu biệt thự Khang Thị tại phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Khu biệt thự Khang Thị tọa lạc trung tâm phường Long Châu

Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên, do ông Phạm Minh Hòa (Phó chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long) làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ thực hiện thanh tra từ lúc tiến hành xây dựng khu biệt thự Khang Thị cho đến nay. 

Các đơn vị được thanh tra gồm UBND phường Long Châu, chủ sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra.

Cổng vào khu biệt thự Khang Thị đấu nối trực tiếp với đường Nguyễn Huệ (phường Long Châu)

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đến nay, chủ đầu tư khu biệt thự Khang Thị vẫn chưa thực hiện việc chuyển đổi đất theo quy định và cũng không có mặt ở địa phương. Các sở, ngành của tỉnh đã nhiều lần mời chủ đầu tư đến làm việc nhưng không được. Đến ngày 10.11.2024 đã hết thời hạn thực hiện chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên. 

Việc thanh tra toàn diện quá trình quản lý sử dụng đất xây dựng khu biệt thự Khang Thị để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Các khu biệt thự liền kề được xây dựng trên đất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản

Như Thanh Niên đã thông tin, khu biệt thự Khang Thị do Công ty TNHH địa ốc P&G (gọi tắt là Công ty P&G) có địa chỉ tại phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là phường 8, thành phố Vĩnh Long) làm chủ đầu tư. 

Khu biệt thự tọa lạc mặt tiền đường Nguyễn Huệ, thuộc phường Long Châu, nằm trên khu đất hỗn hợp (đất ở, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp) có diện tích khoảng 6.800 m2. Trong đó, có hơn 3.485 m2 đất trồng cây lâu năm và hơn 794 m2 đất nuôi trồng thủy sản làm đường giao thông và sử dụng đất xây dựng nhà ở.

Khu biệt thự Khang Thị

Nhiều căn biệt thự đã có người ở

Ngày 6.5.2021, Công ty TNHH P&G nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông N.V.U với tổng diện tích hơn 6.764 m2 để thực hiện dự án nhưng chưa được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận. Đến ngày 11.10.2021, UBND tỉnh Vĩnh Long mới có công văn chấp thuận cho chuyển nhượng đất nông nghiệp và chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án trong 36 tháng.

Thi công khu biệt thự Khang Thị xuyên dịch Covid-19

Tại thời điểm phát hiện và xử lý về xây dựng theo biên bản kiểm tra hiện trạng công trình (ngày 2.6.2022) thể hiện: Phần nhà ở đã thi công hoàn thiện phần thô của 42 căn hộ liên kế (mặt tiền sơn, ốp đá granite, lắp cửa đi, cửa sổ...). Trong khi thời điểm năm 2021 - 2022, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Vĩnh Long.

Mỗi căn được xây dựng kết cấu 1 trệt và 2 lầu

Những căn biệt thự tại đây được xây hoàn chỉnh, mặt tiền sơn, ốp đá granite, lắp cửa chính, cửa sổ... đầy đủ

Đáng chú ý, sau khi khu biệt thự được xây dựng hoàn thành, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long mới phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhiều lỗi với tổng số tiền phạt gần 850 triệu đồng.

Mặc dù chưa chuyển đổi đất dự án theo quy định nhưng khu biệt thự Khang Thị đã xây dựng hoàn thành 42 căn theo kiểu biệt thự liền kề, mỗi căn 3 tầng (diện tích sàn từ 220 - 240 m2). Khu vực này được chủ đầu tư chào bán với giá từ khoảng 5 tỉ đồng mỗi căn. Cổng chính của khu biệt thự đấu nối trực tiếp vào đường Nguyễn Huệ (phường Long Châu).

Cơ quan chức năng xác định đã có 29/42 căn được bán

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cho biết khu biệt thự này đã nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng nhà và đất 29/42 căn đối với 21 người. Những người này đã thanh toán hơn 90% giá trị nhà, đất, tương đương khoảng 109 tỉ đồng.

Khu biệt thự Khang Thị được UBND tỉnh Vĩnh Long cho chuyển đổi đất theo quy định nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện

Đến nay, khu biệt thự Khang Thị chưa khắc phục được do pháp luật về đất đai và nhà ở tại thời điểm cho phép doanh nghiệp thực hiện dự án còn vướng mắc. Công trình xây dựng trên đất không có giấy phép khá nhiều (42 căn), với quy mô lớn (nhà nhiều tầng) nên sẽ gây khó khăn trong việc tháo dỡ.

Khu biệt thự trái phép tại Vĩnh Long: Lúng túng khâu xử lý

Bị xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng không phép nhưng sau đó khu biệt thự trái phép ở Vĩnh Long vẫn hoàn thành, bán cho hàng chục người với số tiền hơn 100 tỉ đồng.

