Thanh tra toàn diện dự án Sun Square, 'lộ' nhiều vi phạm xây dựng

Nguyễn Trường
21/04/2026 13:04 GMT+7

Kết quả thanh tra toàn diện đã chỉ rõ nhiều tồn tại, vướng mắc tại dự án Sun Square (Hà Nội), chính quyền thành phố đang yêu cầu kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan đến tồn tại sai phạm theo kết luận thanh tra.

Thanh tra TP.Hà Nội vừa công khai kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở (thường được gọi là Sun Square) tại số 21 Lê Đức Thọ (Q.Nam Từ Liêm cũ; nay thuộc P.Từ Liêm, Hà Nội).

Dự án Sun Square ở địa chỉ 21 Lê Đức Thọ

Nội dung kế hoạch thanh tra gồm 3 giai đoạn: chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư; hoàn thành, khai thác của dự án Sun Square do Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Thăng Long làm chủ đầu tư.

Kết quả thanh tra thể hiện dự án Sun Square có nhiều tồn tại, vướng mắc. Cụ thể, dự án này chưa được Sở TN-MT (nay là Sở NN-MT) lập hồ sơ điều chỉnh quyết định giao đất.

Chưa được xác định tiền sử dụng đất đối với phần điều chỉnh nâng thêm tầng cao của 2 khối nhà chung cư và dịch vụ (từ 30 thành 34 tầng, tăng 7.562 m2) sàn và 30% diện tích sàn nhà ở…; tương ứng 163 căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận.

Về vi phạm trật tự xây dựng, theo Thanh tra TP.Hà Nội, hiện chủ đầu tư đã tháo dỡ toàn bộ tường xây ngăn chia căn hộ từ tầng 4 - 21 đối với khối văn phòng, dịch vụ căn hộ 21 tầng.

Các vi phạm khác về trật tự không thay đổi theo biên bản kiểm tra, biên bản làm việc hồi tháng 12.2020 của ngành thanh tra, như tăng diện tích sàn xây dựng, thay đổi chiều cao các tầng... Đồng thời, đối với hạng mục bể bơi thì chưa có giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, giấy chứng nhận đầu tư đã hết thời hạn theo quy định nhưng đến nay dự án chưa hoàn thành.

Trước kết quả thanh tra toàn diện, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn giao các sở: Xây dựng, Tài chính, NN-MT; UBND P.Từ Liêm và Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Thăng Long thực hiện các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra.

Theo đó, yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát hồ sơ, hiện trạng công trình, yêu cầu, hướng dẫn xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đối với 2 khối văn phòng 17 tầng và 2 khối chung cư 34 tầng, tòa nhà văn phòng 21 tầng và hạng mục công trình bể bơi; xử lý các tồn tại pháp lý…

Trên cơ sở kết quả xử lý giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện hồ sơ thẩm định, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sun Square; đồng thời báo cáo thành phố xem xét theo thẩm quyền.

Dự án Sun Square là một tổ hợp gồm 5 tòa nhà với 2 tầng tháp văn phòng, 1 tòa kết hợp giữa văn phòng và dịch vụ và 2 tòa tháp căn hộ.

Hà Nội phê duyệt hàng loạt dự án 'quên' nhà ở xã hội

Thanh tra Chính phủ xác định UBND TP.Hà Nội phê duyệt quy hoạch 8 dự án khu đô thị, nhà ở có quy mô 10 ha trở lên nhưng không dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội.

