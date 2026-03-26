Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt vi phạm về nhà đất tại Ninh Bình

Tuyến Phan
26/03/2026 14:30 GMT+7

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm, thiếu sót về quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký thông báo kết luận thanh tra về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý tại tỉnh Ninh Bình.

Thời kỳ thanh tra từ 1.1.2019 - 1.7.2025, chủ yếu thuộc giai đoạn trước khi 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình cũ sáp nhập thành tỉnh Ninh Bình mới hiện nay.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm về quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Ninh Bình

Nhà đất để không, nguy cơ lãng phí 

Thông báo cho hay, đoàn thanh tra đã kiểm tra, xác minh việc quản lý, sử dụng 25 cơ sở nhà, đất tại 19 cơ quan, đơn vị.

Kết quả cho thấy có một số tồn tại, hạn chế như: 7 cơ sở nhà, đất chưa thực hiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 7 cơ sở nhà, đất không có đầy đủ hồ sơ pháp lý về nguồn gốc nhà, đất do bị thất lạc hồ sơ; 7 cơ sở nhà, đất chưa kê khai đầy đủ, chưa công khai, báo cáo theo quy định, chậm hoặc chưa thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị.

Cạnh đó là 4 cơ sở nhà, đất sử dụng không đúng mục đích; 15 cơ sở nhà, đất để không, không đưa vào sử dụng nhiều năm, có nguy cơ gây lãng phí quỹ đất, quỹ nhà; 1 cơ sở nhà, đất còn đang bị lấn chiếm với diện tích 4.096,7 m².

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện một số đơn vị tại tỉnh Ninh Bình cũ sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết khi chưa có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chưa lập hồ sơ đề nghị, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định khai thác tài sản.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra tình trạng UBND các tỉnh trước sáp nhập chậm thực hiện, chưa thực hiện đầy đủ phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt. Nhiều cơ sở nhà, đất chưa thực hiện báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp, xử lý để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hiện trạng, lập, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định.

Một số dự án đầu tư xây dựng cơ sở nhà, đất thực hiện còn chậm, không bảo đảm đúng tiến độ; có dự án đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa lập hồ sơ quyết toán hoặc lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt chậm…

Trách nhiệm thuộc về ai?

Thanh tra Chính phủ kết luận, trách nhiệm đối với thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh thuộc thời kỳ thanh tra; các sở, ngành tham mưu, tập thể, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Những tồn tại này cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và phải có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý theo đúng quy định.

Cơ quan thanh tra kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với những hạn chế, thiếu sót; yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có vi phạm trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất.

Các nội dung cần tập trung xử lý là: sử dụng cơ sở nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết khi chưa có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; để cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, có nguy cơ gây lãng phí quỹ đất, quỹ nhà...

Căn cứ kết quả kiểm điểm, kiểm tra, rà soát và việc chấn chỉnh, khắc phục, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình xử lý theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo đúng quy định, bảo đảm không để tình trạng lợi dụng việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất công để trục lợi cá nhân hoặc gây thất thoát, lãng phí tài sản công.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở NN-MT hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn sau sáp nhập để kịp thời tham mưu, đề xuất phương án xử lý đối với cơ sở nhà, đất không sử dụng, không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng hiệu quả thấp.

Vì sao Vinaconex, Glemximco, HUD, Nam Long có tên trong danh sách của Thanh tra Chính phủ?

