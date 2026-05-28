Bộ đội biên phòng và cảnh sát biển khống chế vụ cháy nhà dân ở Cà Mau

Sáng 28.5, một vụ cháy nhà xảy ra tại ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau làm 3 căn nhà của người dân bị thiêu rụi. Ngay sau khi nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Rạch Gốc cùng lực lượng Hải đoàn 42 - Vùng Cảnh sát biển 4 nhanh chóng có mặt phối hợp với các lực lượng địa phương và người dân khẩn trương chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 căn nhà dân bị thiêu rụi ẢNH: ĐÌNH THẮNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 55 cùng ngày, đám cháy bùng phát từ nhà ông Nguyễn Văn Gần rồi nhanh chóng cháy lan sang nhà bà Nguyễn Hồng Nhung và ông Hồ Văn Cầm do các căn nhà nằm sát nhau, vật liệu dễ bắt lửa.

Cùng thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 đang tham gia hoạt động trồng cây, vệ sinh môi trường tại ấp Kênh Một. Nhận tin báo cháy nhà dân cách khu vực làm nhiệm vụ khoảng 200 m, lực lượng lập tức đến hiện trường phối hợp chữa cháy.

Đồn biên phòng Rạch Gốc đã điều động 13 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương, Hải đoàn 42 dân quân tự vệ, lực lượng phòng cháy chữa cháy, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia dập lửa, di dời tài sản, bảo vệ hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Rạch Gốc phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường ẢNH: ĐÌNH THẮNG

Đến khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 3 căn nhà bị thiêu rụi, nhiều tài sản hư hỏng, trong đó có 4 xe máy cùng nhiều vật dụng có giá trị khác. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 89,5 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau khi chữa cháy, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Rạch Gốc tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống.



