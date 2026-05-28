Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bộ đội biên phòng và cảnh sát biển khống chế vụ cháy nhà dân ở Cà Mau

Gia Bách - Đình Thắng
28/05/2026 15:26 GMT+7

Lực lượng bộ đội biên phòng và cảnh sát biển đã kịp thời khống chế đám cháy tại xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Sáng 28.5, một vụ cháy nhà xảy ra tại ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau làm 3 căn nhà của người dân bị thiêu rụi. Ngay sau khi nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Rạch Gốc cùng lực lượng Hải đoàn 42 - Vùng Cảnh sát biển 4 nhanh chóng có mặt phối hợp với các lực lượng địa phương và người dân khẩn trương chữa cháy.

Cháy 3 căn nhà dân ở Cà Mau, bộ đội biên phòng giúp dân chữa cháy - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 căn nhà dân bị thiêu rụi

ẢNH: ĐÌNH THẮNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 55 cùng ngày, đám cháy bùng phát từ nhà ông Nguyễn Văn Gần rồi nhanh chóng cháy lan sang nhà bà Nguyễn Hồng Nhung và ông Hồ Văn Cầm do các căn nhà nằm sát nhau, vật liệu dễ bắt lửa.

Cùng thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 đang tham gia hoạt động trồng cây, vệ sinh môi trường tại ấp Kênh Một. Nhận tin báo cháy nhà dân cách khu vực làm nhiệm vụ khoảng 200 m, lực lượng lập tức đến hiện trường phối hợp chữa cháy.

Đồn biên phòng Rạch Gốc đã điều động 13 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương, Hải đoàn 42 dân quân tự vệ, lực lượng phòng cháy chữa cháy, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia dập lửa, di dời tài sản, bảo vệ hiện trường.

Cháy 3 căn nhà dân ở Cà Mau, bộ đội biên phòng giúp dân chữa cháy - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Rạch Gốc phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường

ẢNH: ĐÌNH THẮNG

Đến khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 3 căn nhà bị thiêu rụi, nhiều tài sản hư hỏng, trong đó có 4 xe máy cùng nhiều vật dụng có giá trị khác. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 89,5 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau khi chữa cháy, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Rạch Gốc tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống.


Tin liên quan

Cháy trụ ATM ngay trung tâm Cà Mau

Cháy trụ ATM ngay trung tâm Cà Mau

Sáng sớm 9.5, người dân phát hiện cháy trụ ATM trên đường Ngô Quyền trước trụ sở Bộ đội biên phòng Cà Mau, khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều người hoảng hốt.

Khám phá thêm chủ đề

Biên phòng cháy nhà chữa cháy cà mau cháy nhà ở Cà Mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận