Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra nhiều sai phạm trong 2 dự án khu dân cư Bàu Mạc

Ngày 23.6, Thanh tra Đà Nẵng cho biết đã ban hành kết luận thanh tra đối với dự án khu dân cư Bàu Mạc và Nam Bàu Mạc (phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Theo kết luận, dự án khu dân cư Bàu Mạc có tổng diện tích hơn 76.000 m², được chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Dự án đã hoàn thành khoảng 91,5% khối lượng đầu tư xây dựng, hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, được cấp 342/394 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân để xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn tồn tại nhiều vi phạm. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng không thực hiện việc đăng tải danh sách nhà đầu tư đăng ký tham dự trên Báo Đấu Thầu theo quy định.

Phối cảnh dự án khu dân cư Nam Bàu Mạc ẢNH: C.X

Đáng chú ý, tại thời điểm ban hành Quyết định số 7982 năm 2014, luật Đất đai 2013 chưa có quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất như luật Đất đai 2003, nhưng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng và Sở TN-MT vẫn tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Ngoài ra, dự án chưa được cấp phép xây dựng theo quy định, trách nhiệm thuộc về UBND quận Liên Chiểu (cũ) và chủ đầu tư. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng kéo dài, dẫn đến không đảm bảo tiến độ đầu tư theo hợp đồng 24 tháng, trách nhiệm thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng và UBND quận Liên Chiểu (cũ).

Thanh tra Đà Nẵng đánh giá dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu khi đã hoàn thành phần lớn khối lượng đầu tư, nhưng các sai sót trong thủ tục đấu thầu, giao đất, xác định giá đất và giải phóng mặt bằng đã gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đối với dự án khu dân cư Nam Bàu Mạc (diện tích 29.355 m²), dự án cũng được chấp thuận chủ trương đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Đến nay, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng đạt khoảng 68,92% khối lượng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo hợp đồng.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra nêu rõ nhiều tồn tại. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng chưa công bố danh sách nhà đầu tư quan tâm đến dự án theo quy định, dẫn đến quy trình đấu thầu chưa đảm bảo thủ tục.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu. Sở NN-MT ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - miền Trung có nội dung xác định giá trị tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước chưa phù hợp quy định luật Đất đai 2013.

Đáng chú ý, đến ngày 1.4.2025, việc bàn giao mặt bằng lần cuối mới được hoàn tất, bị đánh giá là chậm trễ so với tiến độ yêu cầu.

Kết luận thanh tra cho thấy các sai phạm, tồn tại chủ yếu liên quan đến quy trình mời thầu, tổ chức đấu thầu, xác định giá đất, giao đất và giải phóng mặt bằng.

Thanh tra Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, Sở NN-MT, Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo UBND thành phố xem xét, làm rõ trách nhiệm để xử lý những cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Ngoài ra, giao Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tham mưu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ, căn cứ vào kết luận thanh tra và quy định pháp luật.