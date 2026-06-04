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Kinh tế Địa ốc

Tiền sử dụng đất của người dân dự kiến sẽ tăng cao hơn

Đình Sơn
Đình Sơn
04/06/2026 11:15 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), với hệ số K cao nhất là 2,59 lần. Điều này đồng nghĩa với việc tiền sử dụng đất của người dân khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở sẽ tăng cao hơn so với hiện nay.

Dự thảo xây dựng hệ số K để điều chỉnh giá đất cho 168 phường, xã, đặc khu tại TP.HCM theo từng tuyến đường đối với 2 loại đất gồm đất phi nông nghiệp, được áp dụng từ ngày 1.7.2026 trên địa bàn TP.HCM. 

Đối với đất phi nông nghiệp (gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại - dịch vụ) tại vị trí 1 theo bảng giá đất có hệ số K quy định tại cột 8, cột 9, cột 10 tương ứng của Phụ lục I kèm theo. Đối với đất phi nông nghiệp, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 thì xác định bằng hệ số K tương ứng nhân (x) 1,35 lần.

Theo dự thảo, tại 3 tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi có hệ số K là 1,39. Tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM có hệ số K áp dụng đối với đất ở từ 1 - 2,59 lần.

Trong khi đó, hệ số K đối với đất nông nghiệp theo dự thảo dao động từ 1 lần đến 10,56 lần. Hệ số K của đất nông nghiệp cao nhất ở các địa phương đang có quá trình đô thị hóa mạnh như tuyến đường Nguyễn Thị Tú, Trần Văn Giàu ở xã Tân Vĩnh Lộc có hệ số K lên đến 10,12 lần hay tại xã Hồ Tràm có hệ số K lên đến 10,56 lần.

Tại đặc khu Côn Đảo, toàn bộ đất phi nông nghiệp đều có hệ số K là 2,21 lần, còn đất nông nghiệp có hệ số K từ hơn 4 lần đến hơn 8 lần.

Tiền sử dụng đất của người dân dự kiến sẽ tăng cao hơn - Ảnh 1.

TP.HCM có hệ số K dự kiến cao nhất 2,59 lần

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dự thảo cũng quy định hệ số K tương ứng với hệ số sử dụng đất cho các khu đất, thửa đất. Trong đó, hệ số K được tính theo nguyên tắc, các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất cứ mỗi bước tăng thêm 1 lần thì hệ số K theo quy hoạch tăng thêm 0,1 lần. Cụ thể, các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất nhỏ hơn 4,00 lần thì hệ số K là 1,00 lần; khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 4,00 lần đến dưới 5,00 lần thì hệ số K là 1,10 lần; khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 5,00 lần đến dưới 6,00 lần thì hệ số K là 1,20 lần...

Theo Nghị quyết 254 của Quốc hội, 7 trường hợp phải tính theo bảng giá đất nhân với hệ số K gồm giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư; tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất; tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền hằng năm; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo hình thức giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất thu tiền 1 lần; tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đã đầu tư hạ tầng; tính tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Điều này đồng nghĩa với việc khi người dân chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 1.7.2026 trở về sau sẽ phải lấy bảng giá đất nhân thêm hệ số K, thay vì chỉ tính theo bảng giá đất như hiện nay.

Ngoài ra, việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tổ chức kinh tế và tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cũng thực hiện theo bảng giá đất nhân với hệ số K.

Theo quy định tại Nghị quyết 254, chậm nhất trước ngày 1.7.2026, các tỉnh, thành phố phải ban hành hệ số K.

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