Hơn 1 triệu ha đất nông nghiệp, Lâm Đồng hướng nông sản ra toàn cầu

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp Lâm Đồng; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường kết nối với các đối tác thu mua, phân phối, chế biến và xuất khẩu. Qua đó, địa phương kỳ vọng mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững và thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Hội nghị đánh giá tiềm năng và xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản tỉnh Lâm Đồng ẢNH: HỮU TÚ

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở NN-MT Lâm Đồng, cho biết tỉnh xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, chế biến sâu và chuyển đổi số là định hướng chiến lược. Địa phương tập trung xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế tỉnh Lâm Đồng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP chung. Năm 2026, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 5%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 10 - 10,5%/năm.

"Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu của thị trường về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững ngày càng cao, việc tổ chức hội nghị có ý nghĩa thiết thực. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời quảng bá nông sản chủ lực của tỉnh Lâm Đồng đến thị trường trong và ngoài nước", ông Tân nhấn mạnh.

Nhiều sản phẩm nông sản của tỉnh Lâm Đồng được trưng bày tại không gian hội nghị ẢNH: HỮU TÚ

Cũng theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, việc hợp nhất không gian phát triển đang mở ra cơ hội để Lâm Đồng hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, đa dạng hệ sinh thái nông nghiệp, tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy chế biến, xuất khẩu nông sản.

Hiện tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên khoảng 24.000 km² với hơn 1 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp. Phần lớn diện tích là đất đỏ bazan màu mỡ, khí hậu ôn hòa và phân hóa theo từng vùng sinh thái, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng cây trồng, vật nuôi. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển nền nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại, chất lượng cao và bền vững.

Từ những lợi thế này, ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của cả nước. Quy mô sản xuất không ngừng mở rộng với nhiều sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, rau, hoa cùng các loại cây ăn quả như sầu riêng, thanh long, bơ, mắc ca...

Nhiều ngành hàng chủ lực của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Sản lượng cà phê hằng năm ước đạt trên 1 triệu tấn, rau khoảng 3,5 triệu tấn và hoa khoảng 4,6 tỉ cành mỗi năm.

Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã ở Lâm Đồng tham dự hội nghị ẢNH: HỮU TÚ

Song song với phát triển sản xuất, tỉnh Lâm Đồng cũng chú trọng hoạt động xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh có hơn 1.200 mã số vùng trồng và trên 300 mã số cơ sở đóng gói. Nông sản Lâm Đồng đã hiện diện tại nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.