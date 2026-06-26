Khởi công dự án khu đô thị 5.000 tỉ đồng tại cửa ngõ phía nam Đà Nẵng

Sáng nay 26.6, tại phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng), Tập đoàn Royal Capital tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị Thanh Hà (tên thương mại Royal An Nam Living) giai đoạn 2, 3, 4.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của khu đô thị nghỉ dưỡng quy mô 66,2 ha nằm tại cửa ngõ kết nối Đà Nẵng - Hội An, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng.

Theo quy hoạch, Royal An Nam Living có tổng diện tích 66,2 ha với khoảng 1.400 sản phẩm gồm đất nền, shophouse và biệt thự. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thiện hạ tầng trên diện tích 19,2 ha với 349 sản phẩm cùng hệ thống giao thông nội khu, công viên, quảng trường, hồ cảnh quan và đầy đủ điều kiện pháp lý để đưa sản phẩm ra thị trường.

Dự án thương mại Royal An Nam Living nằm tại cửa ngõ phía nam Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Việc triển khai các giai đoạn 2, 3, 4 nhằm tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tổng thể, hướng đến xây dựng khu đô thị hiện đại, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và các tiện ích phục vụ cư dân.

Đại diện chủ đầu tư cho biết tổng mức đầu tư cho các giai đoạn tiếp theo khoảng 5.000 tỉ đồng. Nguồn vốn sẽ được tập trung hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục tiện ích trọng điểm, góp phần gia tăng giá trị bất động sản cũng như nâng cao vị thế khu vực phía nam Đà Nẵng trong tương lai.

Bên cạnh phát triển hạ tầng, dự án sẽ đa dạng hóa các loại hình nhà ở, gồm nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê; đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng như người dân địa phương, chuyên gia, người lao động và các gia đình có nhu cầu an cư lâu dài, hướng tới hình thành cộng đồng dân cư đa dạng, văn minh, phát triển bền vững.

Ông Sven Albert Saebel, Giám đốc điều hành Tập đoàn Royal Capital, phát biểu tại lễ khởi công

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Sven Albert Saebel, Giám đốc điều hành Tập đoàn Royal Capital, cho biết việc triển khai các giai đoạn tiếp theo không chỉ là dấu mốc quan trọng của Royal An Nam Living mà còn thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc kiến tạo một khu đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững.

"Chúng tôi tin rằng dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đồng thời mang đến giá trị gia tăng bền vững cho cư dân, khách hàng và các nhà đầu tư", ông Sven nói.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cũng đánh giá việc khởi công các giai đoạn tiếp theo của dự án là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển đô thị của địa phương.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2028, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành nhằm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Ông Trần Anh Tuấn kỳ vọng, khi hoàn thành, Royal An Nam Living sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng.