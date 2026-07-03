Động thái mới của Đà Nẵng với đại dự án của Golden Hills City

Ngày 3.7, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Nam Hưng, vừa ký quyết định về việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (sau điều chỉnh tên thành Khu đô thị sinh thái Golden Hills City), do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, diện tích được tiếp tục giao đất, cho thuê đất hơn 335 ha, thuộc địa bàn phường Liên Chiểu và phường Hải Vân.

UBND thành phố Đà Nẵng cho hay qua rà soát, dự án này đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City nằm bên sông Cu Đê ẢNH: M.C

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc tiếp tục giao đất, cho thuê đất là cơ sở để cơ quan Nhà nước và nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật, không thay thế các thủ tục chuyên ngành bắt buộc.

Thành phố yêu cầu Công ty CP Trung Nam hoàn thành các kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 393/KL-TTCP ngày 15.10.2025 về thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn Đà Nẵng; tiếp tục hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục pháp lý khác.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải triển khai dự án đúng nội dung chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

UBND các phường Hải Vân và Liên Chiểu được giao phối hợp quản lý, giám sát quá trình triển khai dự án. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện.

Quyết định mới của UBND thành phố Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City tháo gỡ khó khăn, sớm triển khai trở lại theo quy hoạch đã được phê duyệt

ẢNH: M.C

Cùng với đó, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở NN-MT, Chi cục Thuế khu vực cùng chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền và theo dõi việc triển khai dự án đúng quy định.

Trước đó, Golden Hills City cũng đã được UBND thành phố Đà Nẵng bổ sung vào danh mục các dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội (đợt 2), tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ những tồn tại kéo dài nhiều năm.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong bối cảnh hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm khu vực tây bắc Đà Nẵng đang được đẩy mạnh triển khai, việc dự án Golden Hills City được tái khởi động được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực, nâng cao chất lượng sống của người dân, thu hút cư dân và khách du lịch, hướng tới hình thành một khu đô thị quy mô lớn, phát triển bền vững trong tương lai.