Đà Nẵng đưa dự án hơn 4.500 tỉ vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù

Ngày 20.6, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Nam Hưng vừa ký quyết định công bố danh mục các dự án, đất đai áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội trên địa bàn thành phố (đợt 2).

Theo quyết định, dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (sau điều chỉnh tên thành Khu đô thị sinh thái Golden Hills City), do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư, được bổ sung vào danh mục các dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù.

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City ẢNH: MẠNH CƯỜNG

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, dự án đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc, điều kiện để áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết 29 của Quốc hội.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định. Việc chính quyền thành phố quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đưa dự án vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những tồn tại pháp lý kéo dài nhiều năm, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố danh mục 350 dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo hai nghị quyết của Quốc hội nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Do vướng mắc về pháp lý, dự án dang dở suốt nhiều năm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cuối năm 2025, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra tại dự án Golden Hills City. Thanh tra kết luận việc UBND thành phố Đà Nẵng lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu là chưa đúng quy định.

Ngoài ra, việc giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất không qua đấu thầu đối với dự án có sử dụng đất cũng được xác định vi phạm các quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục những tồn tại, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và xác định đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh của dự án.