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Thời sự

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận thêm nhiệm vụ mới

Văn Chung
Văn Chung
11/06/2026 18:11 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 284/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo nghị quyết, Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 27 thành viên; trong đó, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thêm nhiệm vụ mới - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

ẢNH: GIA HÂN

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng. Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hải là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng.

Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Văn phòng Quốc hội là cơ quan thường trực của hội đồng, có trách nhiệm tham mưu, phục vụ và bảo đảm các điều kiện hoạt động của hội đồng.

Hội đồng Khoa học có nhiệm vụ giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tư vấn, tham mưu về định hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học; điều hòa, phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học trong các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Nghị quyết cũng nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của hội đồng như: thảo luận, thông qua phương hướng, chương trình công tác của Hội đồng Khoa học trong nhiệm kỳ và hằng năm.

Cho ý kiến về định hướng nghiên cứu khoa học 5 năm và hằng năm trong các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Cho ý kiến đối với kế hoạch tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học hằng năm, chương trình khoa học cấp bộ trong các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Cho ý kiến đối với nhiệm vụ khoa học quan trọng, liên ngành, có phạm vi ảnh hưởng lớn hoặc đối với các vấn đề khác theo yêu cầu của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng tư vấn hoặc tham gia phản biện khoa học đối với các vấn đề lý luận, thực tiễn phục vụ hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Cùng đó, đề xuất kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học trong các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Hội đồng tổ chức hoặc tham gia phản biện khoa học, tham gia ý kiến độc lập, khách quan đối với dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, đề án lớn, chính sách quan trọng hoặc các vấn đề có tác động lớn đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Đề xuất nội dung nghiên cứu, phản biện sớm đối với các chính sách lớn đang trong quá trình xây dựng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật và hoạch định chính sách.

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