Quảng Trị thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

Nguyễn Phúc
05/05/2026 15:33 GMT+7

Tỉnh Quảng Trị chính thức thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị, kỳ vọng tạo đầu mối thống nhất trong thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Hôm nay 5.5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo trung tâm.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL, Sở Công thương; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, chính thức hoạt động từ ngày 1.5.

Về cơ cấu tổ chức, trung tâm có 1 giám đốc, không quá 3 phó giám đốc, gồm 4 phòng chuyên môn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh (thứ 2 từ trái qua) chúc mừng các lãnh đạo của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh

Tại hội nghị, UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Lộ, giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Hai Phó giám đốc gồm ông Nguyễn Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) và bà Bùi Thị Thanh Thúy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch (thuộc Sở VH-TT-DL).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh việc thành lập trung tâm nhằm tạo đầu mối thống nhất trong xúc tiến, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch. Ông Vinh yêu cầu lãnh đạo trung tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

Đại diện lãnh đạo trung tâm, ông Đỗ Văn Bình phát biểu cam kết cùng tập thể đơn vị đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hôm nay 5.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công bà Thái Thị Hồng Minh, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn, tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

