Hơn nửa triệu du khách đến Quảng Trị trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Sáng nay 4.5, thông tin từ Sở VH - TT - DL tỉnh Quảng Trị cho biết đã có hơn nửa triệu du khách ghé thăm Quảng Trị trong hai dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5.

Cụ thể, số lượt khách du lịch đến Quảng Trị dịp lễ Giỗ Tổ là 240.000 lượt khách, trong đó có 5.900 lượt khách du lịch quốc tế. Số lượt khách du lịch dịp lễ 30.4 - 1.5 dự ước đạt 493.000 lượt khách. Số lượt khách du lịch bình quân trong ngày trong dịp lễ 30.4 - 1.5 tăng 17,5% so với năm 2025, khách quốc tế ước đạt 8.600 lượt khách, tăng 17,6% so với năm 2025.

Hơn nửa triệu du khách ghé thăm Quảng Trị trong hai dịp nghỉ lễ kéo dài ẢNH: PHONG NHA VALLEY

Để có được con số trên, trong hai đợt nghỉ lễ lớn vừa qua, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, thú vị như lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" và giải đua thuyền tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; lễ hội ẩm thực “Đồng Hới: Vị biển - Sắc hồng”; chương trình nghệ thuật “Ninh Châu bừng sáng tương lai”; tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Hội Rằm tháng Ba Minh Hóa năm 2026...

Sân bay Tà Cơn cũng thu hút du khách ghé thăm với hiện vật máy bay C-130 vừa mới được đưa về trưng bày ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngoài ra, với các mô hình du lịch trải nghiệm hang động, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng như động Phong Nha, động Thiên Đường, Ozo Park, Phong Nha Valley, thác Tà Puồng, các bãi biển và các điểm du lịch tâm linh như Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; Thành cổ Quảng Trị, sân bay Tà Cơn... cũng thu hút đông đảo du khách đến ghé thăm và trải nghiệm.

Từ ngày 30.4 - 3.5, Cảng hàng không Đồng Hới đã phục vụ tổng số 37 chuyến bay với 4.019 hành khách, các ga Đồng Hới và ga Đông Hà đều đã đón 55 đoàn tàu với 3.461 hành khách lên tàu và 2.901 hành khách xuống tàu tại ga Đồng Hới; 1.685 hành khách lên tàu và 1.347 hành khách xuống tàu tại ga Đông Hà.

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ ước đạt 70%. Đặc biệt, các cơ sở lưu trú du lịch hạng sao và cơ sở lưu trú du lịch tại phường Đồng Hới, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, xã Khe Sanh, khu vực biển Cửa Tùng - Cửa Việt có công suất phòng ước đạt 90%.