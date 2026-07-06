Công nghệ UFS 5.0 của Samsung sắp nâng tầm điện thoại Galaxy ra sao?

Mới đây, ông lớn công nghệ Samsung đã chính thức giới thiệu giải pháp lưu trữ UFS 5.0 đầu tiên trong ngành, đánh dấu bước tiến lớn cho thế hệ thiết bị di động tiếp theo. Tiêu chuẩn mới này được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng cho các dòng smartphone, máy tính bảng và thiết bị thực tế mở rộng (XR) tương lai. Điểm nhấn của UFS 5.0 là khả năng tối ưu hóa và tăng tốc vượt bậc cho các tác vụ xử lý AI ngay trên thiết bị (on-device AI).

Samsung mang công nghệ UFS 5.0 đến các thiết bị Galaxy

Theo công bố từ nhà sản xuất, chip nhớ thế hệ mới sở hữu những thông số kỹ thuật vô cùng ấn tượng. Cụ thể, UFS 5.0 đạt tốc độ đọc tuần tự lên tới 10,8 GB/giây và tốc độ ghi tuần tự đạt mức 9,5 GB/giây. Không dừng lại ở đó, dòng chip nhớ này còn mang lại hiệu suất đọc ngẫu nhiên nhanh hơn tới 5 lần và tiết kiệm năng lượng khoảng 40% so với thế hệ tiền nhiệm.

UFS 5.0 hứa hẹn nâng tầm bộ nhớ lưu trữ cho điện thoại Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Khi đặt lên bàn cân so sánh với tiêu chuẩn UFS 4.0 phổ biến hiện nay, UFS 5.0 thể hiện một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Trong khi UFS 4.0 chỉ đạt tốc độ đọc tuần tự 4,2 GB/giây và ghi tuần tự 2,8 GB/giây, thế hệ mới đã nâng cao hiệu suất băng thông lên hơn gấp đôi. Sự nâng cấp này là quan trọng khi các mô hình AI tạo sinh cục bộ đang ngày càng phình to và đòi hỏi bộ nhớ tốc độ cao để tải dữ liệu.

Đặc biệt, chip nhớ UFS 5.0 có kích thước vật lý siêu nhỏ gọn, chỉ vỏn vẹn 7,5 × 13 × 0,9 mm. Kích thước này thậm chí còn nhỏ hơn cả một chiếc móng tay thông thường của con người. Nhờ việc thu nhỏ không gian vi mạch tới 16,7%, linh kiện này sẽ giải phóng thêm nhiều diện tích bên trong các thiết bị di động nhỏ gọn tương lai.

Hiện tại, Samsung mới chỉ công bố thành công việc phát triển công nghệ chứ chưa xác nhận sản phẩm thương mại cụ thể nào sẽ sở hữu UFS 5.0 đầu tiên. Tuy nhiên, dựa vào lịch sử phát triển, các dòng điện thoại Galaxy cao cấp của hãng chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Công nghệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh tối ưu và góp phần định hình các nền tảng AI di động thế hệ mới.