Galaxy S27 Ultra tự tin vượt mọi đối thủ với công nghệ mới của Samsung

Dòng sản phẩm Galaxy S27 sắp ra mắt của Samsung vốn đã được định sẵn là sẽ có một bước nhảy vọt lớn về hiệu năng nhờ chip xử lý 2 nm tiên tiến. Chưa dừng lại ở đó, siêu phẩm Galaxy S27 Ultra mới còn được dự đoán sẽ thiết lập một tiêu chuẩn sức mạnh mới nhờ trang bị chuẩn lưu trữ thế hệ tiếp theo mang tên UFS 5.0. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vừa chính thức công bố giải pháp bộ nhớ này vào tháng 6.2026, sẵn sàng đưa vai trò của bộ nhớ lưu trữ từ một phương tiện đơn thuần trở thành một cơ sở hạ tầng quan trọng cho các thiết bị di động.

Bản render về thiết kế của mẫu Galaxy S27 Ultra

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAWYER GALOX

Galaxy S27 Ultra sẽ có bước nhảy vọt về tốc độ, hiệu năng và AI cục bộ

Giải pháp bộ nhớ lưu trữ UFS 5.0 mới này sở hữu băng thông dẫn đầu toàn ngành công nghệ khi đạt tốc độ đọc tuần tự lên tới 10,8 GB/giây và tốc độ ghi tuần tự tối đa là 9,5 GB/giây. Con số kinh ngạc này nhanh gấp đôi so với tốc độ đọc ghi của chuẩn UFS 4.1 cũ, giúp phá vỡ mọi kỷ lục tốc độ trước đó.

Nâng cấp này được thiết kế chuyên biệt để hướng tới các ứng dụng AI chạy trực tiếp trên thiết bị (on-device AI) mà không cần phụ thuộc vào điện toán đám mây. Nhờ băng thông khổng lồ, các linh kiện cốt lõi như CPU, GPU và chip AI sẽ mất ít thời gian chờ đợi dữ liệu hơn, từ đó giảm thiểu tối đa độ trễ khi vận hành các mô hình thông minh.

Bên cạnh tốc độ, chuẩn lưu trữ UFS 5.0 còn chứng minh tính hiệu quả vượt trội khi tiết kiệm điện năng hơn 40% so với giải pháp tiền nhiệm. Kích thước vật lý của module bộ nhớ này cũng được thu nhỏ lại, giúp nó trở nên gọn gàng hơn 6,7% so với trước đây. Sự tối ưu hóa về mặt không gian này sẽ giải phóng một diện tích đáng kể bên trong thân máy, cho phép Samsung tích hợp thêm các linh kiện khác hoặc tăng dung lượng của viên pin lớn hơn. Theo kế hoạch được công bố, quá trình sản xuất hàng loạt loại chip nhớ tối tân này sẽ chính thức được khởi động vào quý 4 năm nay.

Đối với người dùng thông thường, sự chuyển dịch sang tiêu chuẩn UFS 5.0 sẽ chuyển hóa trực tiếp thành trải nghiệm mở ứng dụng nhanh hơn, chơi game mượt mà và tối ưu hiệu suất quay video chất lượng 8K.

Dù mẫu Galaxy S27 Pro cũng có khả năng được sở hữu giải pháp mới này, nhưng hiện tại mọi thông tin vẫn chưa có gì chắc chắn. Trái lại, Galaxy S27 Ultra gần như chắc chắn sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới áp dụng tiêu chuẩn bộ nhớ siêu tốc này. Đây sẽ là bệ phóng hoàn hảo giúp đại diện của Samsung dễ dàng áp đảo hoàn toàn các đối thủ cạnh tranh trên thị trường di động toàn cầu.