Điện thoại tầm trung Galaxy A24 bất ngờ nhận được One UI 8.5

Galaxy A24 của Samsung từng là một trong số ít thiết bị thuộc danh sách chờ đợi nhưng chưa được xác nhận cập nhật One UI 8.5. Tuy nhiên, điều đó cuối cùng đã thay đổi, khi gã khổng lồ Hàn Quốc bắt đầu triển khai phần mềm mới cho một trong những chiếc điện thoại tầm trung phổ biến năm 2024 của hãng.

Giao diện 'lột xác' cùng loạt tính năng mới đổ bộ lên Galaxy A24

Hiện tại, Samsung đang tung ra phiên bản One UI 8.5 ổn định cho biến thể Galaxy A24 tại thị trường quê nhà Hàn Quốc với mã model SM-A245N. Bản cập nhật lớn này có dung lượng lên tới 2.400 MB và đi kèm số hiệu bản dựng là A245NKSU9FZF1.

One UI 8.5 vừa được triển khai cho Galaxy A24 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Bản cập nhật One UI 8.5 được xây dựng trên nền tảng Android 16 QPR2, mang đến một giao diện người dùng với thiết kế mới cùng nhiều tính năng bổ sung đáng giá. Người dùng sẽ được trải nghiệm hiệu ứng làm mờ trong suốt và các thanh điều hướng phía dưới dạng nổi độc đáo ngay trong các ứng dụng gốc của hãng. Về mặt tính năng, bản cập nhật mang đến những nâng cấp lớn như hỗ trợ Apple AirDrop, ghi màn hình một phần, hộp thư thoại trực tiếp và nhiều tiện ích khác.

Samsung dự kiến sẽ dần phát hành One UI 8.5 cho Galaxy A24 tại các khu vực còn lại trên thế giới trong vài ngày tới. Người dùng có thể tự kiểm tra tính khả dụng bằng cách truy cập vào mục Settings (Cài đặt), chọn Software Update (Cập nhật phần mềm) rồi nhấn Download and Install (Tải về và cài đặt). Do đây là một bản cập nhật hệ điều hành lớn, người dùng nên lưu ý thời gian tải xuống và cài đặt phần mềm có thể sẽ kéo dài hơn bình thường.