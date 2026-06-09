Samsung hoàn tất lộ trình phủ sóng One UI 8.5

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung mới đây thông báo hoàn thành chiến dịch cập nhật giao diện One UI 8.5 cho toàn bộ danh sách các thiết bị Galaxy đủ điều kiện được công bố trước đó. Được giới thiệu lần đầu vào tháng 12 năm ngoái thông qua chương trình thử nghiệm beta trên dòng sản phẩm Galaxy S25 và chính thức phát hành phiên bản ổn định cùng thế hệ Galaxy S26, One UI 8.5 đã nhanh chóng được triển khai rộng rãi xuống các dòng máy đời cũ từ tháng trước và kết thúc lộ trình toàn diện vào tháng này với điểm dừng chân cuối cùng là mẫu smartphone phân khúc phổ thông Galaxy A15.

One UI 8.5 đã hoàn tất triển khai tới các thiết bị Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Samsung sớm hoàn tất phát hành One UI 8.5

Tốc độ triển khai thần tốc trong vòng chưa đầy một tháng của Samsung đã mang lại niềm vui lớn cho người dùng của tổng cộng 44 mẫu máy thuộc diện xác nhận chính thức. Danh sách này bao gồm các dòng flagship trải dài từ chuỗi Galaxy S23, S24 đến S25 series; toàn bộ các siêu phẩm màn hình gập cao cấp từ thế hệ Z Fold5, Z Flip5 cho đến bộ ba tân binh Z Fold7, Z Flip7 và dòng máy gập ba độc đáo Galaxy Z TriFold. Bên cạnh đó, các thế hệ máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S9, S10, S11 series cùng hàng loạt đại diện tầm trung ăn khách thuộc dòng Galaxy A (từ A15 cho đến A56) cũng đã chính thức hoàn tất quá trình nâng cấp hệ thống phần mềm mới.

Bên cạnh danh sách cố định ban đầu, đợt phát hành lần này còn chứng kiến một bất ngờ lớn khi Samsung thể hiện sự ưu ái đối với các dòng máy nằm ngoài diện cam kết. Cụ thể, trong số 18 thiết bị từng được dự đoán nhưng chưa từng được hãng xác nhận chính thức, đã có 10 mẫu máy phổ thông thuộc các chuỗi dòng Galaxy A06, F06, M06, các dòng F55, F56, M16, M55, M55s, M56 và dòng máy siêu bền XCover 7 Pro đã bất ngờ nhận được thông báo cập nhật hệ thống.

Chưa dừng lại ở đó, ngay cả chiếc Galaxy F54 - một thiết bị thuộc nhóm 17 sản phẩm có trạng thái mờ mịt, chưa rõ tương lai nâng cấp - cũng đã chính thức được Samsung phát hành phiên bản One UI 8.5 ổn định.

Việc Samsung hoàn tất sớm lộ trình phủ sóng One UI 8.5 một lần nữa khẳng định cam kết nâng cao trải nghiệm người dùng và chất lượng dịch vụ hậu mãi dẫn đầu thị trường của hãng. Dù tiến độ xuất hiện của thông báo cập nhật sẽ có sự chênh lệch nhỏ tại một vài thị trường do rào cản khu vực, người dùng của các dòng máy kể trên hoàn toàn có thể chủ động kiểm tra mục cập nhật phần mềm trong cài đặt thiết bị ngay từ bây giờ để sẵn sàng trải nghiệm những cải tiến tối ưu nhất về cả giao diện lẫn hiệu suất vận hành trong năm 2026.