Galaxy S27 Pro lộ thông số pin ấn tượng

Theo GSMArena, giới công nghệ đang lan truyền nhiều tin đồn cho thấy Samsung đang lên kế hoạch trình làng một biến thể hoàn toàn mới mang tên Galaxy S27 Pro vào tháng 1 năm sau, bên cạnh ba phiên bản quen thuộc là Galaxy S27, Galaxy S27+ và Galaxy S27 Ultra. Về cơ bản, Galaxy S27 Pro được định vị là một phiên bản Ultra thu nhỏ khi sở hữu màn hình kích thước 6,47 inch vừa vặn, đồng thời được kế thừa hệ thống camera chính và camera góc siêu rộng đỉnh cao từ người đàn anh Ultra, dù sẽ có một chút khác biệt ở ống kính tele.

Galaxy S27 Pro sẽ có thời lượng pin tốt hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMOCHINA

Galaxy S27 Pro lộ thông số pin đáng chú ý

Mới đây, thông tin rò rỉ từ một chuyên gia công nghệ trên mạng xã hội X về dung lượng pin của Galaxy S27 Pro đã khiến nhiều người dùng vô cùng bất ngờ. Ban đầu, đa số các tín đồ công nghệ đều giả định rằng mẫu Pro sẽ bị cắt giảm pin do kích thước khung máy nhỏ hơn dòng Ultra. Tuy nhiên, việc Samsung quyết định không tích hợp bút S Pen trên dòng máy này đã mang lại hiệu quả cao khi giải phóng được một không gian lớn bên trong bo mạch. Nhờ đó, Galaxy S27 Pro được cho là sẽ sở hữu viên pin có dung lượng chạm mốc 5.000 mAh.

Dù con số 5.000 mAh có thể không quá ấn tượng nếu đặt lên bàn cân so với các dòng smartphone Trung Quốc hiện nay, nhưng đối với hệ sinh thái thiết bị của Samsung thì đây là một thông số xuất sắc. Để dễ so sánh, ngay cả chiếc flagship cao cấp Galaxy S26 Ultra hiện tại cũng sở hữu dung lượng pin tương tự và thế hệ kế nhiệm tiếp theo của dòng Ultra nhiều khả năng cũng sẽ duy trì mức pin này.

Những thông tin rò rỉ đầu tiên về Galaxy S27 Pro đang vẽ nên bức tranh về một chiếc smartphone đầy hứa hẹn cho người dùng Galaxy. Bằng cách hy sinh bút S Pen để đổi lấy viên pin lớn trong một thân máy gọn gàng, Samsung có thể sẽ tạo ra một cú hích doanh số lớn khi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu về một thiết bị vừa sở hữu camera đỉnh cao, thời lượng pin bền bỉ lại vừa dễ dàng cầm nắm, thao tác hằng ngày.