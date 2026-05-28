Tân binh Galaxy S27 Pro sắp chụp ảnh đẹp hơn cả bản Ultra?

Suốt nhiều năm qua, dù thống trị các bảng xếp hạng công nghệ với danh hiệu 'vua nhiếp ảnh di động', dòng Galaxy Ultra của Samsung vẫn tồn tại một điểm yếu lớn khiến người dùng không khỏi ngán ngẩm. Đó chính là camera tele 3x - ống kính liên tục bị chỉ trích vì cho ra chất lượng hình ảnh trồi sụt, thiếu ổn định so với camera chính độ phân giải siêu cao và ống kính zoom 5x quyền lực.

Nhưng theo các nguồn tin rò rỉ vừa được hé lộ, Samsung đã không còn kiên nhẫn. Hãng đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc 'đại phẫu' toàn diện cho thế hệ flagship tiếp theo.

Galaxy S27 Ultra: Khai tử ống kính 3x, trao quyền cho AI và cảm biến 200 MP

Để giải quyết triệt để lời phàn nàn dai dẳng này, Samsung được cho là sẽ loại bỏ hoàn toàn camera tele 3x vật lý trên dòng Ultra. Thay vào đó, hãng sẽ tận dụng triệt để sức mạnh của thuật toán cắt cúp cảm biến (sensor cropping) trực tiếp từ camera chính 200 MP cho các mức zoom tầm trung. Bước đi này không chỉ giúp tinh giản cụm camera cồng kềnh mà còn hứa hẹn đem lại sự đồng nhất tuyệt đối về màu sắc và chi tiết cho bức ảnh.

Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất không nằm ở bản Ultra, mà lại đến từ một cái tên hoàn toàn mới đang được Samsung âm thầm thử nghiệm là Galaxy S27 Pro.

Ảnh minh họa các cảm biến camera trên hai mẫu Galaxy S27 Pro và Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Nhiều năm qua, người hâm mộ Samsung luôn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: Hoặc phải chấp nhận một chiếc điện thoại bản tiêu chuẩn/Plus bị cắt giảm phần cứng mạnh tay, hoặc phải bỏ tiền mua bản Ultra với kích thước quá khổ. Giờ đây, Galaxy S27 Pro xuất hiện như một lời giải cho bài toán đó.

Được định vị là một flagship cao cấp thực thụ chứ không phải bản nâng cấp nhẹ, Galaxy S27 Pro sẽ dùng chung camera chính 200 MP của bản Ultra nhưng sở hữu cảm biến tele ALoP 50 MP mới với khả năng zoom quang học 3,5x.

Đáng nói là giới chuyên gia nhận định thiết lập 3,5x này của bản Pro có thể mang lại trải nghiệm chụp ảnh thực tế và đẹp mắt hơn bản Ultra đối với đại đa số người dùng. Các tiêu cự tầm trung này lý tưởng để chụp ảnh chân dung, chụp đồ ăn, thú cưng hay bắt trọn khoảnh khắc hằng ngày - những thứ người dùng chụp nhiều nhất, thay vì những mức zoom xa cực đại xa xỉ trên bản Ultra.

Cuộc đối đầu nội bộ này hứa hẹn sẽ biến thế hệ Galaxy tiếp theo thành dòng sản phẩm đáng mong chờ nhất trong nhiều năm trở lại đây của Samsung. Dù các nguyên mẫu vẫn đang được thử nghiệm trước khi chính thức trình làng vào đầu năm 2027, nhưng rõ ràng, cuộc chơi nhiếp ảnh di động chuẩn bị có một màn đổi ngôi ngoạn mục.