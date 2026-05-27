Galaxy A27 lộ thông số trước giờ G: Camera 50 MP, pin 5.000 mAh

Đường đua di động tầm trung chuẩn bị đón nhận một 'cơn địa chấn' lớn khi gã khổng lồ công nghệ Samsung đang lên kế hoạch tung ra quân bài chiến lược mang tên Galaxy A27. Dù hãng chưa hề đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, nhưng chuyên trang công nghệ MyMobiles đã bất ngờ đăng tải toàn bộ hồ sơ thiết kế và cấu hình chi tiết của máy, vô tình xác nhận đây sẽ là đối thủ đáng gờm nhất sẵn sàng định hình lại tiêu chuẩn của phân khúc giá mềm.

Hình ảnh rò rỉ của mẫu Galaxy A27 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Galaxy A27: Ngôn ngữ thiết kế tối giản, độ mỏng ấn tượng

Theo các tài liệu rò rỉ, Galaxy A27 sẽ sở hữu một thiết kế thanh thoát với độ mỏng thân máy chỉ 7,8 mm và trọng lượng 200 gam. Samsung tiếp tục trung thành với triết lý thiết kế phẳng: mặt trước là màn hình 'nốt ruồi' tràn viền kích thước lớn lên tới 6,7 inch, độ phân giải Full HD+ sắc nét; các góc máy được bo cong nhẹ nhàng mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, không bị cấn tay. Ở mặt sau, cụm 3 camera được đặt dọc một cách gọn gàng, tạo nên một tổng thể cao cấp không thua kém gì các dòng máy flagship đắt tiền.

Sức mạnh của chip Snapdragon và camera chống rung OIS

Bên dưới lớp vỏ thời thượng, Samsung đã mạnh tay trang bị cho Galaxy A27 bộ vi xử lý 8 nhân Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Đây là con chip thế hệ mới tối ưu hóa cực tốt cho các tác vụ giải trí, xem phim và chiến các tựa game phổ biến hiện nay một cách mượt mà. Đi kèm với đó là hai tùy chọn bộ nhớ RAM 6 hoặc 8 GB, kết hợp kho lưu trữ dung lượng lớn 128/256 GB, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa nhiệm và lưu trữ dữ liệu khổng lồ của thế hệ người dùng trẻ thích sáng tạo nội dung video.

Điểm nhấn giúp Galaxy A27 tự tin trước các đối thủ cùng phân khúc chính là hệ thống camera. Máy sở hữu cảm biến chủ lực 50 MP được tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS) cao cấp. Vũ khí này giúp người dùng dễ dàng bắt trọn các khoảnh khắc chuyển động nhanh hoặc quay video thiếu sáng mà không bị nhòe hình. Hỗ trợ cho camera chính là ống kính góc siêu rộng 5 MP, cảm biến macro 2 MP và một camera selfie 12 MP ở mặt trước.

Năng lượng bền bỉ cho cả ngày

Để hiện thực hóa tham vọng thống trị phân khúc, Samsung đã trang bị cho Galaxy A27 một viên pin 'trâu' với dung lượng lên tới 5.000 mAh. Mức dung lượng này đảm bảo cho thiết bị có thể vận hành liên tục suốt ngày với tần suất sử dụng cao. Đồng thời, hãng cũng tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây công suất 25W giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi bên ổ cắm của người dùng.

Galaxy A27 được xác nhận sẽ trình làng với 3 tông màu thời trang gồm hồng nhạt, xanh dương và đen. Mặc dù ngày mở bán và giá thương mại vẫn đang được giữ bí mật đến phút chót, nhưng giới chuyên môn nhận định sự xuất hiện của Galaxy A27 sẽ tạo ra một áp lực lớn lên các thương hiệu smartphone đối thủ trong thời gian tới.