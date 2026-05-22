Thói quen tai hại khiến điện thoại càng dùng càng chậm

Điện thoại thông minh về bản chất là những chiếc máy tính thu nhỏ trong lòng bàn tay. Thế nhưng, trong khi máy tính bàn hay laptop được tắt nguồn đều đặn, thì smartphone lại phải làm việc không ngừng nghỉ. Việc bắt thiết bị hoạt động trong thời gian quá dài đang âm thầm để lại những hệ lụy lớn, ngay cả việc 'vuốt tắt ứng dụng' không bao giờ giải quyết được.

Khi bộ nhớ RAM đầy 'rác' tạo ra lỗi vặt

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần vuốt tắt các ứng dụng chạy ngầm là thiết bị sẽ nhẹ nhàng hơn. Thực tế, thao tác này chỉ tắt phần ngọn, chứ không thể thiết lập lại các dịch vụ hệ thống cốt lõi đang chạy ẩn bên dưới. Theo thời gian, các mảnh vụn dữ liệu, lỗi rò rỉ tài nguyên từ các ứng dụng cũ sẽ tích tụ dần. Chúng không làm hư hỏng điện thoại ngay lập tức mà khiến các hiệu ứng chuyển động bắt đầu giật lag, máy nóng hơn và 'ngốn' pin một cách bất thường.

Nên khởi động lại điện thoại thường xuyên để tối ưu hiệu suất, sửa lỗi ẢNH: PHONG ĐỖ

Lúc này, một lần khởi động lại (reboot) đơn giản sẽ là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Thao tác này sẽ giúp bạn dọn sạch bộ nhớ tạm, ép các dịch vụ lỗi phải chạy lại từ đầu. Ngay cả Google cũng đưa lời khuyên này vào cẩm nang xử lý sự cố hàng đầu cho dòng máy Pixel của hãng.

Không chỉ giúp máy mượt hơn, việc tắt nguồn bật lại điện thoại mỗi tuần một lần còn là khuyến nghị bảo mật chính thức từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Hiện nay, các loại mã độc nguy hiểm như zero-click (không cần tương tác) có thể xâm nhập máy mà không cần bạn bấm vào link lạ. Chúng thường ẩn náu trong bộ nhớ RAM tạm thời để tránh bị phát hiện bởi các lớp quét ổ cứng. Khi bạn khởi động lại máy, toàn bộ bộ nhớ tạm bị xóa sạch, đồng nghĩa với việc chuỗi tấn công của kẻ gian sẽ bị bẻ gãy hoàn toàn.

Kết nối mạng bị chậm và các bản cập nhật còn dang dở

Bên cạnh đó, việc giữ cho thiết bị hoạt động xuyên suốt nhiều tháng liền còn gây ra tình trạng điện thoại cứ bám lấy một vạch Wi-Fi yếu ớt dù mạng 4G/5G bên cạnh đang mạnh. Hay lỗi Bluetooth đột nhiên từ chối kết nối với tai nghe, màn hình Android Auto trên xe hơi. Việc khởi động lại máy sẽ ép các bộ thu phát sóng radio tắt đi và thiết lập lại trạng thái kết nối mới nguyên bản.

Thêm vào đó, hệ điều hành Android luôn tự động tải về các cập nhật nền. Những đoạn mã này không thể cài đặt đè lên hệ thống khi máy đang chạy, nên chúng sẽ rơi vào trạng thái chờ. Nếu không khởi động lại máy, các bản vá bảo mật này sẽ mãi nằm im, khiến điện thoại của bạn vô tình bị lỗi thời và phơi nhiễm trước các lỗ hổng bảo mật.

Hãy để điện thoại 'nghỉ xả hơi' đúng cách

Nhận thấy tầm quan trọng của việc này, ông lớn Samsung đã tích hợp sẵn tính năng tự động khởi động lại (Auto Restart) trong mục chăm sóc thiết bị (Device Care) của dòng máy Galaxy. Máy sẽ tự chọn thời điểm người dùng đang ngủ, pin trên 30% để tự làm mới hệ thống. Điều này chứng minh khởi động lại định kỳ là một quy trình bảo trì khoa học chứ không phải là niềm tin công nghệ cũ kỹ.

Nếu không sở hữu tính năng tự động hóa như của Samsung, hãy tự thiết lập cho bản thân một thói quen khởi động lại điện thoại hằng tuần. Bất kể bạn đang sử dụng Android hay iOS. Dù khởi động lại không thể cứu vãn một viên pin đã chai hay một bộ nhớ đã đầy ắp hình ảnh, nhưng đây chắc chắn là giải pháp miễn phí và dễ dàng nhất để kéo dài tuổi thọ cho chiếc điện thoại thân yêu của bạn.