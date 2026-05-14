Lý do Apple chưa đưa pin Silicon-Carbon lên iPhone?

Trong nhiều năm qua, công nghệ pin luôn được coi là 'nút thắt cổ chai' của ngành công nghiệp smartphone. Tuy nhiên, một bước ngoặt thực sự đã xuất hiện. Các thương hiệu như Honor, Huawei và Oppo đã bắt đầu thay thế pin Lithium-ion truyền thống bằng công nghệ Silicon-Carbon thế hệ mới, mang lại mật độ năng lượng cao hơn và tốc độ sạc nhanh hơn đáng kể.

Vì sao Apple vẫn chưa 'đả động' tới công nghệ pin Silicon-Carbon?

Về mặt kỹ thuật, pin Silicon-Carbon không phải là một loại pin hoàn toàn xa lạ mà là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của Lithium-ion. Bằng cách sử dụng hỗn hợp Silicon-Carbon cho cực dương thay vì than chì truyền thống, viên pin có thể giải phóng khả năng lưu trữ Lithium lớn hơn nhiều.

Kết quả là dung lượng pin được tăng lên đáng kể mà không làm thay đổi kích thước vật lý của điện thoại. Theo các thử nghiệm thực tế của trang công nghệ CNET, gần một nửa số smartphone có thời lượng pin tốt nhất thị trường hiện nay đều sở hữu pin Silicon-Carbon.

Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao những 'ông lớn' như Apple, Samsung hay Google vẫn chưa nhập cuộc? Câu trả lời nằm ở bài toán độ tin cậy trên quy mô lớn.

Ông Paul Braun, Giám đốc Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Vật liệu tại Đại học Illinois (Mỹ) giải thích rằng các công nghệ mới cần được kiểm chứng trên hàng chục triệu đơn vị để đảm bảo không xảy ra các sự cố cháy nổ hay sụt giảm hiệu năng bất ngờ. Đối với những thương hiệu cao cấp như Apple - nơi người dùng có thói quen giữ thiết bị từ 3 đến 5 năm - độ ổn định lâu dài luôn được đặt lên trên các thông số hào nhoáng nhất thời.

Mặc dù công nghệ đã sẵn sàng, các chuyên gia dự báo Apple sẽ cần thêm từ 1 đến 3 năm nữa để thử nghiệm và tối ưu hóa trước khi chính thức đưa pin Silicon-Carbon lên các dòng iPhone thế hệ mới.

Trong thời gian chờ đợi, người dùng iPhone vẫn phải tiếp tục dựa vào sự tối ưu hóa phần mềm của iOS, trong khi các đối thủ Android đang tiến những bước dài trong việc loại bỏ hoàn toàn nỗi lo về sạc dự phòng cho người sử dụng.