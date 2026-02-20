Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tìm ra phương pháp 'độ pin' mới giúp sạc nhanh xe điện

Phong Đỗ
Phong Đỗ
20/02/2026 14:35 GMT+7

Đột phá từ Đại học Oxford tìm ra lớp vật liệu 'vô hình' giúp tối ưu hóa pin xe điện, mở đường cho kỷ nguyên sạc siêu tốc.

Theo Interesting Engineering, một rào cản lớn trong việc cải thiện hiệu suất pin xe điện vừa được các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh) tháo gỡ. Bằng một kỹ thuật 'nhuộm' tiên tiến, họ đã lần đầu tiên nhìn thấy và kiểm soát được các thành phần cực nhỏ nhưng quan trọng bên trong pin Lithium-ion.

Truy tìm 'kẻ vô hình' trong cực âm của pin Lithium-ion

Trong cấu tạo của pin Lithium-ion, các chất kết dính polymer đóng vai trò như 'keo dán' giữ các điện cực lại với nhau. Dù chỉ chiếm chưa đến 5% trọng lượng và cực kỳ mỏng manh, chúng quyết định độ bền cơ học và khả năng dẫn điện của pin.

Tuy nhiên, vì quá nhỏ và mỏng, các lớp kết dính này gần như vô hình trước các thiết bị soi chiếu thông thường, khiến các nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa chúng.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Stanislaw Zankowski đã giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các chất đánh dấu bằng bạc và brom. Kỹ thuật này giống như việc 'nhuộm màu' các mô trong y học, giúp lớp kết dính phát sáng rõ nét dưới tia X và kính hiển vi điện tử.

Tìm ra phương pháp 'độ pin' mới giúp xe điện sạc nhanh như gió - Ảnh 1.

Phương pháp 'nhuộm' điện cực mở ra tương lai mới cho ngành xe điện

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THUNDERPLUS

Hiệu quả bất ngờ

Nhờ nhìn thấy rõ sự phân bố của chất kết dính, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra những khiếm khuyết vô cùng quan trọng, đó là các lớp kết dính Carboxymethyl Cellulose (CMC) dày 10 nm thường bị nứt vỡ thành các mảng không đồng đều trong quá trình sản xuất.

Chỉ bằng cách điều chỉnh quy trình trộn và sấy dựa trên 'bản đồ' mới này, các nhà khoa học đã giảm được tới 40% điện trở ion nội tại. Việc giảm điện trở đồng nghĩa với việc giúp pin:

  • Sạc nhanh hơn: Dòng điện di chuyển dễ dàng hơn.
  • Bền bỉ hơn: Giảm nhiệt độ và hao mòn trong quá trình sử dụng.
  • Xe đi xa hơn: Tối ưu hóa dung lượng pin.

Giáo sư Patrick Grant từ Đại học Oxford nhận định: "Kỹ thuật hình ảnh sáng tạo này sẽ giúp chúng ta hiểu các quy trình then chốt ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Đây là động lực cho những tiến bộ trong hàng loạt ứng dụng pin sắp tới".

Đáng chú ý, phương pháp này không chỉ hiệu quả với pin than chì truyền thống mà còn hoạt động tốt trên các loại pin Silicon và SiOx thế hệ mới - tương lai của ngành công nghiệp xe điện.

Tin liên quan

Xe điện dùng pin natri-ion đầu tiên gây ấn tượng mạnh

Xe điện dùng pin natri-ion đầu tiên gây ấn tượng mạnh

Ngành công nghiệp xe điện vừa ghi nhận một cột mốc quan trọng với sự ra mắt của mẫu xe điện chở người sản xuất hàng loạt đầu tiên sử dụng pin natri-ion.

Khám phá thêm chủ đề

pin xe điện sạc nhanh Bền bỉ Tối ưu hóa Pin lithium-ion
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận