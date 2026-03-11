Samsung thử nghiệm siêu pin 18.000 mAh

Trong khi thế giới smartphone vẫn đang loay hoay với mức pin 5.000 mAh truyền thống, một báo cáo nội bộ từ Samsung SDI vừa bị rò rỉ trên mạng xã hội X đã khiến giới công nghệ rúng động. Gã khổng lồ Hàn Quốc đang tiến hành thử nghiệm các dòng pin công nghệ Silicon-Carbon (Si-C) với dung lượng là 12.000, 18.000 và thậm chí là 20.000 mAh.

Samsung hứa hẹn đột phá cho smartphone tương lai với pin Silicon-Carbon

Khác với pin Lithium-ion thông thường, công nghệ Silicon-Carbon cho phép nén mật độ năng lượng cực cao vào một kích thước siêu mỏng. Theo tài liệu rò rỉ, viên pin 12.000 mAh của Samsung có độ dày chưa tới 9,3 mm - một con số kinh ngạc nếu so với dung lượng khổng lồ mà nó mang lại. Đặc biệt, viên pin 18.000 mAh sử dụng cấu trúc xếp chồng ba lớp nhằm tối ưu hóa không gian bên trong thiết bị.

Samsung đang thử nghiệm công nghệ pin Silicon-Carbon dung lượng khổng lồ ẢNH: GEMINI

Dự kiến, với viên pin 12.000 mAh, một chiếc smartphone có thể đạt thời gian sáng màn hình liên tục từ 20 - 25 giờ chỉ với một lần sạc. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể thoải mái sử dụng điện thoại trong 3 - 4 ngày mà không cần tìm đến củ sạc.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thừa nhận Samsung vẫn còn nhiều việc phải làm. Các mẫu thử nghiệm hiện tại mới chỉ đạt được 960 chu kỳ sạc trước khi gặp lỗi, trong khi mục tiêu thương mại hóa an toàn phải là 1.500 chu kỳ.

Vấn đề nhiệt độ cũng là một bài toán khó. Việc xếp chồng nhiều lớp pin khiến độ dày thực tế bị đẩy lên cao hơn dự kiến. Hiện tại, Samsung SDI đang khẩn trương thiết kế lại cấu trúc xếp chồng và tinh chỉnh firmware quản lý pin để đảm bảo sự ổn định tuyệt đối trước khi đưa vào sản xuất đại trà.

Tương lai nào cho Galaxy S27 Ultra và dòng máy gập?

Dù những tin đồn về việc Galaxy S26 Ultra sử dụng pin Si-C đã không trở thành hiện thực, nhưng giới thạo tin tin rằng Samsung đang dồn lực để kịp trang bị công nghệ này cho Galaxy S27 Ultra.

Đặc biệt, các dòng điện thoại gập vốn luôn bị giới hạn bởi không gian pin sẽ là đối tượng hưởng lợi lớn nhất. Với các cell pin đơn lẻ dung lượng 6.800 mAh nhưng siêu mỏng, Samsung có thể tạo ra những chiếc điện thoại màn hình gập vừa mỏng nhẹ, vừa có thời lượng pin vượt trội trên thị trường.