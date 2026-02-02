Điện thoại Samsung Galaxy được tăng cường khả năng chống trộm

Theo Sammy Fans, bị trộm điện thoại không chỉ là bạn mất một thiết bị đắt tiền, mà là mất đi cả 'chìa khóa' mở vào cuộc sống số, từ ảnh riêng tư đến các ứng dụng ngân hàng. Hiểu được điều này, Google đã nâng cấp hệ thống bảo mật cho Android và Samsung sẽ sớm đưa những 'vũ khí' này lên các dòng máy Galaxy thông qua giao diện One UI.

Samsung Galaxy sẽ biết tự 'cảnh giác' trước kẻ trộm

Điểm đột phá nhất chính là tính năng 'Failed Authentication Lock'. Thay vì để kẻ trộm thoải mái ngồi 'mò' mã PIN hay hình vẽ, điện thoại sẽ tự động khóa cứng sau một số lần nhập sai nhất định. Thậm chí, hệ thống sẽ kéo dài thời gian chờ giữa các lần thử, khiến nỗ lực đoán mật khẩu trở nên vô vọng.

Tính năng mới trong bộ tính năng chống trộm của điện thoại Galaxy ẢNH: GOOGLE

Một tính năng thông minh khác là Identity Check. Điện thoại sẽ dựa vào định vị để biết bạn có đang ở nơi an toàn (như nhà riêng hay cơ quan) hay không.

Nếu bạn đang ở một địa điểm lạ, thiết bị sẽ lập tức 'khó tính' hơn khi yêu cầu quét vân tay hoặc khuôn mặt cho mọi hành động nhạy cảm như đổi mật khẩu hay chuyển tiền. Điều này ngăn chặn triệt để trường hợp kẻ gian giật máy khi màn hình vẫn đang mở rồi truy cập vào các ứng dụng quan trọng.

Trong trường hợp xấu nhất là điện thoại lọt vào tay kẻ gian, tính năng Remote Lock cải tiến sẽ là 'cứu tinh' cuối cùng. Bạn chỉ cần dùng một chiếc máy tính hoặc điện thoại khác, truy cập trình duyệt và trả lời câu hỏi bảo mật duy nhất để 'đóng băng' thiết bị của mình ngay lập tức.

Những nâng cấp này không chỉ biến điện thoại thành một 'cục gạch' đúng nghĩa đối với kẻ trộm, mà quan trọng hơn, nó bảo vệ tuyệt đối lớp dữ liệu quý giá của người dùng bên trong.