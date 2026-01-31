Samsung bán sạch Galaxy Z TriFold, người mua chi gần 3.000 USD không do dự

Theo PhoneArena, công ty Hàn Quốc đã nhận được thành công lớn trong đợt mở bán Galaxy Z TriFold đầu tiên, khi lô hàng đầu tiên đã bán hết chỉ trong vài phút. Ngay cả khi Galaxy Z TriFold được bán trực tuyến trên trang web của Samsung, thiết bị đã nhanh chóng "hết hàng" trên diện rộng.

Galaxy Z TriFold hiện đã hết hàng trực tuyến ẢNH: SAMSUNG

Mặc dù số lượng cụ thể Galaxy Z TriFold bán ra không được công bố, nhưng có thể khẳng định rằng nhiều người sẵn sàng chi gần 3.000 USD cho một sản phẩm có thể thay thế cả smartphone và tablet. Đáng chú ý, sự thành công này đến cả trong bối cảnh Samsung không cung cấp tùy chọn đổi máy cũ lấy máy mới, càng cho thấy sức hấp dẫn của mẫu smartphone gập mới.

Galaxy Z TriFold mở ra tương lai di động

Việc Galaxy Z TriFold bán hết hàng không chỉ đơn thuần là một thành công thương mại mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của Samsung trong lĩnh vực smartphone màn hình gập. Khi thị trường đã trở nên bão hòa với các thiết kế tương tự, sự ra mắt của Galaxy Z TriFold đã nâng tầm tiêu chuẩn cho các sản phẩm gập.

Mặc dù mức giá 2.900 USD có thể khiến nhiều người phải suy nghĩ, sự hấp dẫn của một màn hình có thể gập lại hai lần và tạo ra không gian sử dụng lớn trong lòng bàn tay là điều không thể phủ nhận. Nếu là người yêu thích công nghệ và có khả năng tài chính, Galaxy Z TriFold chắc chắn sẽ là một lựa chọn thú vị.

Được biết, Galaxy Z TriFold sở hữu một số thông số kỹ thuật nổi như màn hình 10 inch độ phân giải 2.160 x 1.584 pixel, camera ba ống kính, pin 5.600 mAh, RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB, chip Snapdragon 8 Elite và chạy hệ điều hành Android 16.

Hiện tại, nhiều người vẫn đang chờ đợi những phản hồi từ người dùng Galaxy Z TriFold đầu tiên để xem liệu sản phẩm có đáp ứng được như kỳ vọng hay không.