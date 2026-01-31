Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung bán sạch Galaxy Z TriFold, người mua chi gần 3.000 USD không do dự

Kiến Văn
Kiến Văn
31/01/2026 08:18 GMT+7

Samsung vừa chính thức phát hành tại Mỹ chiếc Galaxy Z TriFold, một sản phẩm đầy tính đột phá trong lĩnh vực công nghệ di động.

Theo PhoneArena, công ty Hàn Quốc đã nhận được thành công lớn trong đợt mở bán Galaxy Z TriFold đầu tiên, khi lô hàng đầu tiên đã bán hết chỉ trong vài phút. Ngay cả khi Galaxy Z TriFold được bán trực tuyến trên trang web của Samsung, thiết bị đã nhanh chóng "hết hàng" trên diện rộng.

Samsung bán sạch Galaxy Z TriFold, người mua chi gần 3.000 USD không do dự - Ảnh 1.

Galaxy Z TriFold hiện đã hết hàng trực tuyến

ẢNH: SAMSUNG

Mặc dù số lượng cụ thể Galaxy Z TriFold bán ra không được công bố, nhưng có thể khẳng định rằng nhiều người sẵn sàng chi gần 3.000 USD cho một sản phẩm có thể thay thế cả smartphone và tablet. Đáng chú ý, sự thành công này đến cả trong bối cảnh Samsung không cung cấp tùy chọn đổi máy cũ lấy máy mới, càng cho thấy sức hấp dẫn của mẫu smartphone gập mới.

Galaxy Z TriFold mở ra tương lai di động

Việc Galaxy Z TriFold bán hết hàng không chỉ đơn thuần là một thành công thương mại mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của Samsung trong lĩnh vực smartphone màn hình gập. Khi thị trường đã trở nên bão hòa với các thiết kế tương tự, sự ra mắt của Galaxy Z TriFold đã nâng tầm tiêu chuẩn cho các sản phẩm gập.

Mặc dù mức giá 2.900 USD có thể khiến nhiều người phải suy nghĩ, sự hấp dẫn của một màn hình có thể gập lại hai lần và tạo ra không gian sử dụng lớn trong lòng bàn tay là điều không thể phủ nhận. Nếu là người yêu thích công nghệ và có khả năng tài chính, Galaxy Z TriFold chắc chắn sẽ là một lựa chọn thú vị.

Được biết, Galaxy Z TriFold sở hữu một số thông số kỹ thuật nổi như màn hình 10 inch độ phân giải 2.160 x 1.584 pixel, camera ba ống kính, pin 5.600 mAh, RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB, chip Snapdragon 8 Elite và chạy hệ điều hành Android 16.

Hiện tại, nhiều người vẫn đang chờ đợi những phản hồi từ người dùng Galaxy Z TriFold đầu tiên để xem liệu sản phẩm có đáp ứng được như kỳ vọng hay không.

Tin liên quan

Galaxy Z TriFold xóa nhòa ranh giới giữa điện thoại và máy tính bảng

Galaxy Z TriFold xóa nhòa ranh giới giữa điện thoại và máy tính bảng

Galaxy Z TriFold với thiết kế gập ba độc đáo giúp mở rộng thành màn hình 10 inch, hướng đến người dùng cần không gian làm việc linh hoạt.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy Z TriFold Samsung điện thoại gập ba Doanh số bán hàng smartphone gập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận