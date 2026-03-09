Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung tung ra tính năng bảo mật mới cho điện thoại Galaxy

Phong Đỗ
09/03/2026 16:59 GMT+7

Samsung âm thầm cập nhật tính năng 'tự vệ' cực hay trên Galaxy S26, hãy kích hoạt ngay trước khi quá muộn.

Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng, rò rỉ dữ liệu và rủi ro mất cắp thiết bị ngày càng gia tăng, Samsung vừa có một động thái 'cao tay' để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng Galaxy. Tính năng mới này mang tên 'Inactivity restart' (Khởi động lại khi không hoạt động), và nó đang thay đổi hoàn toàn cách chiếc điện thoại tự bảo vệ mình khi rời khỏi vòng tay chủ nhân.

Cơ chế 'tự hủy' trạng thái mở khóa thông minh cho Galaxy

Bản chất của Inactivity restart là một hệ thống tự động hóa quyền riêng tư. Theo đúng như mô tả từ hệ thống: "Khởi động lại điện thoại của bạn nếu máy vẫn bị khóa trong 72 giờ".

Cụ thể, nếu người dùng không tương tác với điện thoại trong vòng 3 ngày liên tục và hệ thống nhận thấy không có bất kỳ nỗ lực mở khóa nào, máy sẽ tự động thực hiện lệnh khởi động lại (reboot). Toàn bộ quá trình này diễn ra hoàn toàn tự động dựa trên thiết lập ban đầu của người dùng mà không cần thêm bất kỳ thao tác thủ công nào.

Để kiểm tra xem thiết bị của mình đã được cập nhật hay chưa, chỉ cần truy cập vào Settings (Cài đặt) > Security and Privacy (Bảo mật và quyền riêng tư) > More security settings (Các cài đặt Bảo mật khác).

Samsung âm thầm tung tính năng bảo mật mới cho điện thoại Galaxy - Ảnh 1.

Tính năng Inactivity restart mới trên điện thoại Galaxy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Tại sao đây lại là một nước cờ bảo mật cao tay?

Việc tự động khởi động lại không đơn thuần chỉ là để làm mới thiết bị. Trên các dòng máy Galaxy, thao tác khởi động lại sẽ đưa điện thoại vào một chế độ bảo mật bổ sung cực kỳ nghiêm ngặt (BFW - Before First Unlock).

Lúc này, thiết bị sẽ khóa chặt mọi dữ liệu. Nó ngừng hiển thị toàn bộ nội dung thông báo ứng dụng, vô hiệu hóa các tính năng sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt), ẩn tên người gọi đến và yêu cầu bạn phải nhập đúng mật khẩu/mã PIN để mở khóa SIM cũng như khôi phục lại các chức năng liên lạc cơ bản.

Từ góc độ bảo mật hệ thống, đây là một lớp phòng thủ tuyệt vời. Nếu bạn lỡ đánh rơi điện thoại hoặc bị kẻ gian đánh cắp, sau 72 giờ không thể bẻ khóa, thiết bị sẽ tự động 'đóng băng' ở mức bảo mật cao nhất, ngăn chặn triệt để mọi nỗ lực khai thác dữ liệu cá nhân hay cắm cáp trích xuất thông tin.

Samsung đã khôn khéo khi biến tính năng này thành một 'công tắc' tùy chọn nằm sâu trong Settings và mặc định để tắt, trao toàn quyền quyết định kích hoạt lớp giáp này cho những người dùng thực sự quan tâm đến an toàn thông tin cá nhân.

