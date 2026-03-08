'Mổ xẻ' Galaxy S26 Ultra, phát hiện bí mật được Samsung giấu kín

Theo WCCF Tech, Galaxy S26 Ultra đang là tâm điểm chú ý của giới công nghệ không chỉ vì thiết kế hay hiệu năng, mà còn bởi sự hoàn thiện từ những chi tiết nhỏ nhất. Khác với việc nhồi nhét tính năng một cách quá đà, gã khổng lồ Hàn Quốc năm nay đã đánh đúng vào 'điểm đau' của người dùng là nhiệt độ và khả năng sửa chữa.

Phần cứng của S26 Ultra được Samsung tinh chỉnh một cách tinh tế hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cuộc cách mạng tản nhiệt trên Galaxy S26 Ultra

Quá trình 'mổ xẻ' từ kênh YouTube PBKreviews cho thấy việc tiếp cận linh kiện bên trong Galaxy S26 Ultra khá dễ dàng. Ngay khi mở máy, nỗ lực kiểm soát nhiệt độ của Samsung đã hiện rõ qua lớp than chì tản nhiệt được phủ cẩn thận lên cuộn dây sạc không dây.

Đáng chú ý, nếu như trên các thế hệ Galaxy S Ultra trước, mặt lưng bo mạch chủ và khung máy bị bỏ ngỏ, thì nay Samsung đã ưu ái bổ sung keo tản nhiệt. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, khi cả bộ nhớ lưu trữ và RAM (được xếp chồng lên vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5) đều được tra keo tản nhiệt kỹ lưỡng. Chi tiết này cũng ngầm xác nhận đây là phiên bản dùng chip Snapdragon, bởi biến thể chạy Exynos 2600 sẽ sử dụng công nghệ tản nhiệt khối đồng (Heat Pass Block - HPB) chuyên biệt.

Các chip xử lý được phủ lên bởi lớp keo tản nhiệt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) không lớn hơn so với thế hệ S25 Ultra như những lời đồn đoán, nhưng sự kết hợp đồng bộ giữa than chì và keo tản nhiệt hứa hẹn mang lại hiệu suất làm mát cao hơn, giúp máy 'gánh' các tác vụ nặng mà không lo quá nhiệt.

Dễ dàng thay pin

Điểm sáng lớn nhất trong thiết kế bên trong của Galaxy S26 Ultra chính là viên pin. Samsung đã mạnh dạn loại bỏ hoàn toàn các dải băng dính rườm rà, thay vào đó là một lớp túi keo dễ tháo rời được dán nhãn chú thích rõ ràng ở cả bốn cạnh của viên pin. Thợ sửa chữa chỉ việc lột keo dán ở các cạnh là có thể nhấc pin ra khỏi thân máy.

Thao tác tháo pin trên Galaxy S26 Ultra rất dễ dàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự thay đổi này giúp việc lấy viên pin ra nhẹ nhàng và trơn tru. Giới chuyên môn đánh giá đây là một thiết kế thông minh, xứng đáng trở thành tiêu chuẩn mới cho toàn bộ ngành công nghiệp smartphone trong tương lai.

Chấm điểm 9/10 cho độ hoàn thiện

Kết thúc quá trình 'phẫu thuật', Galaxy S26 Ultra nhận được số điểm 9/10 về khả năng sửa chữa. Máy chỉ bị trừ đi 1 điểm do thời gian tháo lắp tương đối dài và một chút khó khăn khi thay thế màn hình.

Rõ ràng, sự chu đáo từ trong ra ngoài của Samsung đang khiến Galaxy S26 Ultra trở thành một chiếc flagship khó có thể chối từ.