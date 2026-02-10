Samsung sắp tung ra smartphone pin silicon-carbon dung lượng 'khủng'

Theo Sammy Fans, sau nhiều năm khiến người dùng 'phát ngán' vì dậm chân tại chỗ ở mức dung lượng pin 5.000 mAh, Samsung cuối cùng cũng chuẩn bị tung ra một cuộc đại tu về năng lượng. Những thông tin rò rỉ về dòng Galaxy S27 cho thấy gã khổng lồ Hàn Quốc đang nắm trong tay 'vũ khí bí mật' để lấy lại vị thế trước các đối thủ Trung Quốc.

Samsung gia nhập cuộc chơi pin silicon-carbon

Trong suốt nhiều năm, con số 5.000 mAh giống như một bức tường mà Samsung không thể (hoặc không muốn) vượt qua. Trong mỗi buổi ra mắt, hãng thường chỉ hứa hẹn về việc tối ưu phần mềm để kéo dài thời lượng. Tuy nhiên, với thế hệ Galaxy S27, Samsung SDI được cho là đang thử nghiệm loại pin silicon-carbon hai cell hoàn toàn mới, chính thức phá vỡ ngưỡng 5.200 mAh. Đây không phải là một chiêu trò marketing, mà là một bước nhảy vọt thực sự về công nghệ cốt lõi.

Pin silicon-carbon là tương lai của ngành smartphone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCF TECH

Bằng cách thay thế hỗn hợp than chì truyền thống bằng vật liệu silicon-carbon, Samsung đã đạt được mật độ năng lượng kinh ngạc hơn 450 Wh/kg. Con số này vượt xa các bộ pin lithium-ion hiện nay.

Ưu điểm vượt trội của công nghệ này là giúp viên pin chứa được nhiều năng lượng hơn nhưng vẫn giữ được kích thước siêu mỏng, không làm ảnh hưởng đến thiết kế tinh tế của máy. Ngoài ra, cấu trúc hai cell không chỉ tăng dung lượng, mà còn hỗ trợ tốc độ sạc nhanh hơn đáng kể.

Cuộc phản công trước các hãng Trung Quốc

Trong khi Honor hay Xiaomi liên tục tung ra các thiết bị với dòng pin silicon dung lượng lớn, Samsung vốn nổi tiếng thận trọng sau những bài học đắt giá trong quá khứ. Tuy nhiên, việc Samsung SDI miệt mài nghiên cứu trong nhiều năm cho thấy họ đã sẵn sàng tuyên chiến. Thậm chí, một nguyên mẫu pin lên tới 20.000 mAh được cho là đang thành hình trong phòng thí nghiệm, hứa hẹn một tương lai không còn khái niệm 'hết pin'.

Nếu những rò rỉ này trở thành sự thật trên Galaxy S27 vào năm tới, đây sẽ là lời khẳng định đanh thép rằng Samsung không chỉ biết làm phần mềm, họ còn dẫn đầu về phần cứng nguồn điện.