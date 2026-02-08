iPhone 17 Pro Max trở thành 'nhà vô địch' về sức bền pin

Theo MacRumors, trong thế giới smartphone, người dùng thường lầm tưởng viên pin có chỉ số mAh càng cao thì thời gian sử dụng càng lâu. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm quy mô lớn vừa được chuyên trang công nghệ CNET công bố đã dập tắt hoàn toàn quan niệm này.

iPhone 17 Pro Max chứng tỏ thực lực về hiệu năng pin ẢNH: MACRUMORS

Cuộc soán ngôi 'vua pin' ngoạn mục của Apple

Vượt qua 35 mẫu smartphone được mở bán tại Mỹ trong suốt năm 2025, iPhone 17 Pro Max đã chính thức trở thành 'nhà vô địch' về sức bền. Điều đáng nói là thiết bị này chỉ sở hữu viên pin 5.088 mAh, nhỏ hơn đáng kể so với nhiều dòng flagship Android vốn thường trang bị pin từ 5.500 đến 6.000 mAh.

Chiến thắng của Apple được lý giải bởi hai yếu tố cốt lõi là hiệu suất cực cao của chip Apple Silicon và khả năng tối ưu hóa phần mềm iOS. Thay vì nhồi nhét một viên pin quá lớn làm tăng trọng lượng máy, Apple tập trung vào việc tiết kiệm năng lượng trên từng tác vụ nhỏ nhất.

Không chỉ dòng Pro Max tỏa sáng, mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn cũng gây kinh ngạc khi đồng hạng hai cùng với OnePlus 15. Đáng chú ý, iPhone 17 đạt được vị trí này dù là thiết bị có dung lượng pin 'khiêm tốn' nhất trong nhóm dẫn đầu. Điều này cho thấy sự đồng bộ về hiệu năng của năng lượng đã được Apple áp dụng triệt để trên toàn bộ dải sản phẩm mới.

Quy trình kiểm tra khắc nghiệt

Để đưa ra kết quả này, CNET đã thực hiện các bài kiểm tra áp lực cao nhằm mô phỏng thực tế:

Bài kiểm tra phát trực tuyến : Xem video với kết nối Wi-Fi ở độ sáng tối đa trong 3 tiếng liên tục.

: Xem video với kết nối Wi-Fi ở độ sáng tối đa trong 3 tiếng liên tục. Bài kiểm tra sức bền tổng hợp: 45 phút thực hiện liên hoàn các tác vụ nặng gồm chơi game, lướt mạng xã hội và thực hiện cuộc gọi video.

Kết quả trung bình cho thấy iPhone 17 Pro Max không có đối thủ ở khả năng duy trì sự bền bỉ dưới cường độ cao.

iPhone 17 Pro Max dẫn đầu bảng xếp hạng về 'sức bền' của pin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Samsung và Google 'hụt hơi'?

Báo cáo cũng xếp hạng hiệu suất pin theo thương hiệu. Apple và OnePlus chia nhau hai vị trí dẫn đầu về độ tin cậy của pin. Trong khi đó, những tên tuổi hàng đầu khác như Samsung và Motorola lần lượt xếp thứ ba và thứ tư. Đáng chú ý là Google, dù sở hữu dòng Pixel 10 khá ấn tượng nhưng vẫn ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng tổng thể.

Có thể thấy, trong cuộc đua smartphone hiện đại, dung lượng pin chỉ là bề nổi, còn khả năng quản lý năng lượng thông minh mới là yếu tố giúp người dùng duy trì thời lượng sử dụng qua một ngày dài.